Il round Superbike a Misano non è andato come Toprak Razgatlioglu si immaginava. Il test di alcune settimane fa gli aveva dato grande ottimismo, perché il suo passo era davvero buono e lo autorizzava a pensare che avrebbe lottato per vincere. Ma in questo fine settimana le temperature sono state più elevate e ciò ha rappresentato un problema per la sua Yamaha R1.

Terzo in Gara 1 e secondo in Gara 2, certamente il rammarico maggiore del pilota turco riguarda Superpole Race. Era secondo attaccato ad Alvaro Bautista quando sono sventolate le bandiere rosse a causa dell’incidente Petrucci-Lecuona. Mancavano tre giri alla fine e c’era la sensazione che avremmo assistito a un bellissimo duello fino all’ultima curva. Il campione SBK 2021 aveva la possibilità di spuntarla, invece è stato “beffato” da qualcosa che non è dipeso né da lui né dal rivale Ducati.

Superbike Misano, l’analisi di Razgatlioglu

Razgatlioglu ha espresso le seguenti considerazioni dopo Gara 2: “Ho cercato di seguire Rinaldi, Bautista era più forte oggi. Non è stato facile tenere il passo, perché la Ducati è incredibilmente veloce in rettilineo e ha un’ottima trazione. Ho chiuso secondo e mi dispiace per Michael che è caduto. Sono stato fortunato, ho sentito il contatto e non sono caduto. Le gare così. Adesso sono concentrato su Donington, è la mia pista preferita. Vedremo, Alvaro è davvero forte. Anche Jonathan di solito è forte là. Cercherò di fare del mio meglio“.

Il pilota Yamaha punta molto su Donington, sperando anche che si ripetano le battaglie con Bautista e Rea che hanno caratterizzato la stagione Superbike 2022: “Spero che lotteremo tutti insieme, perché penso che i tifosi si stiano annoiando vedendo un pilota che guida da solo. E anche io mi annoio in gara, se non lotto mi annoio“.

Bautista troppo superiore con la Ducati

Toprak confessa il rammarico per la Superpole Race terminata con tre giri d’anticipo per via delle bandiere rosse: “Sono contento per aver fatto tre podi in questo weekend. Sono stato sfortunato in Superpole Race, sentivo di poter vincere. Ero a un livello simile ad Alvaro. Purtroppo in classifica il gap è veramente grande. Vedremo come andrà a Donington“.

Infine, ha ribadito che sconfiggere Bautista con la Ducati è molto complicato per lui: “Normalmente sono molto forte qui. Quest’anno sono stato 4-5 secondi più veloce, ma Bautista circa 10. Ducati ha fatto un grande miglioramento. Non solo Alvaro, tutti i piloti sono veloci. Io lotto per conquistare una buona posizione e spero di riuscire a vincere a Donington“.