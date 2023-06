Superbike Misano: Petrucci contatto con Lecuona, le conseguenze

Al giro sette della Superpole Race a Misano Danilo Petrucci ha tentato di superare Iker Lecuona alla Quercia. I due piloti sono entrati in collisione, finendo entrambi a terra nell’ampia via di fuga. La gara è stata subito interrotta per prestazione i soccorsi. Le conseguenze dell’incidente sono state pesanti. Iker Lecuona ha subìto una lesione all’anca sinistra e una forte contusione alla caviglia, sempre a sinistra. Il pilota spagnolo della Honda non sarà in grado di correre gara 2. L’ex pilota MotoGP è rimasto per qualche minuto a terra, mentre i sanitari accorsi sul posto ne stabilizzavano le condizioni. Il botto è stato molto violento. La gara conclusa anzitempo è stata ritenuta comunque valida: qui la cronaca e la classifica.

Danilo Petrucci abile per gara 2

Il pilota umbro è stato sotto osservazione al centro medico. Il team Barni ha diffuso una brevissima nota spiegando che sono in corso controlli all’anca destra, che non ha subito fratture. La squadra bergamasca ha fatto sapere che Danilo Petrucci è stato giudicato dai medici in grado di correre gara 2. Il bollettino ufficiale, emesso alle 13:04, parla di “contusione anca e coscia destra, contusione lombare”. In definitiva: poteva andare assai peggio…

Il precedente al primo giro

E’ stata una Superpole Race veramente sfortunata per Danilo Petrucci. Alla prima curva si era toccato con lo svizzero Dominique Aegerter che, spinto all’esterno, aveva finito per travolgere il compagno Yamaha GRT, l’australiano Remy Gardner. Il figlio d’arte è stato visitato al centro medico, ma per lui non ci sono danni, quindi potrà correre gara 2. Incolume Aegerter. La manovra di Petrucci non era piaciuta allo Steward Panel, che aveva comminato una “long lap penalty”. In quel momento Danilo era sesto, e tornando in pista si è trovato dietro anche a Locatelli, Lowes e alle due Honda di Vierge e Lecuona. Nel tentativo di riguadagnare posizioni, c’è stato l’affondo alla Quercia è che ha causato il contatto. Petrucci era stato penalizzato anche a Phillip Island, la gara d’esordio nel Mondiale Superbike, in quella circostanza per un sorpasso troppo deciso ai danni di Vierge.

