Superbike Portimao, Rea rivincita? Orari TV e dirette streaming del 03/10

Ecco come e dove seguire l'undicesima tappa Superbike a Portimao. Jonathan Rea è con le spalle al muro: oggi o mai più

Sarà una domenica di fuoco con la Superbike a Portimao, ecco tutti gli orari TV e i collegamenti streaming per seguire lo spettacolare scontro fra Toprak, Rea e Redding. Il successo del turco Yamaha e la contemporanea caduta di Jonathan Rea in gara 1 hanno scavato il solco nella classifica iridata. Ma restano ancora otto gare, due delle quali previste sull’affascinante saliscendi dell’Algarve. La rivalità fra i tre protagonisti della Superbike è ormai ai livelli di guardia: “Toprak sorpassa senza rispetto per gli avversari” accusano Rea e Redding. Il turco va per la propria strada: “Io penso a vincere, non mi interessa niente altro.”

Kawasaki ha perso i pezzi

Non prenderà il via Alex Lowes, seconda guida Kawasaki che risente ancora dell’infortunio alla mano destra patito due settimane fa al Montmelò. Nelle prove del venerdi il britannico aveva realizzato il secondo tempo, per poi gettare la spugna. Nella violenta caduta nella parte più veloce della pista Jonathan Rea ha rimediato profonde abrasioni a gomito e gamba destra, però sarà regolarmente al via delle due corse di oggi.

Le highlights su Corsedimoto

Le dirette saranno assicurate da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Per la concomitanza con la MotoGP in Texas, oggi la diretta della 300 Supersport (ore 16:15) migrerà su Sky Sport Action. Le due gare Superbike saranno visibili in chiaro su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La programmazione TV

Domenica 3 ottobre 2021

10:00-10:15 WorldSBK Warm Up

10:25-10:40 WorldSSP Warm Up

10:50-11:05 WorldSSP300 Warm Up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

13:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)