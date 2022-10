Superbike Portimao: Prove 3, Toprak Razgatlioglu il distruttore di record

Toprak Razgatlioglu ha infranto il primato di Portimao nella terza sessione di prove: mezzo secondo a tutti con gomme da gara! L’iridato un carica ha stampato un fantasmagorico 1’40″121, un decimo sotto il primato Superpole di un anno fa, utilizzando la copertura SCX, che in questo round si potrà usare solo nella gara sprint, ma che nelle gare precedenti è stata soluzione più in voga per coprire le distanze normali. Non è stato un lampo isolato: Toprak ha dato seguito al suo attacco con altri passaggi sul 1’40” bassissimo. Jonathan Rea e Alvaro Bautista, per il momento, sembrano presi in contropiede.

Problemi per Michael Rinaldi

Turno in fumo, letteralmente, per Michael Rinaldi: la Ducati si è fermata improvvisamente lasciando una gran scia bianca. Il pilota riminese era stato il più veloce venerdi mattina. Dietro ad un Toprak letteralmente scatenato è salito il compagno Andrea Locatelli: le due Yamaha sono seguite dalla coppia Kawasaki on Jonathan Rea davanti allo scudiero Alex Lowes. Quinto crono per Alvaro Bautista: più che la posizione preoccupa il distacco, ben sette decimi: lo spagnolo non si è trovato benissimo nella FP2, con pista più calda. Sono le condizioni attese per la sfida di questo pomeriggio.

Occhio alle gomme

Per il round di Portimao la Pirelli ha escluso dall’allocazione la soffice SCX, che è andata per la maggiore nelle precedenti otto tappe. Per il posteriore sono disponibili solo due soluzioni: SC0 di gamma e SC0 di sviluppo B0624. E’ un rimescolamento di carte notevole, che potrebbe avere forti ripercussioni sui valori in campo che si erano consolidati nelle ultime uscite. Ricordiamo che fra i tre piloti in lizza per il Mondiale, Jonathan Rea non vince dal 22 maggio scorso, cioè dal round di Estoril. Un digiuno parecchio pesante che non ha precedenti per il sei volte iridato, da quando (2015) corre con Kawasaki.

Alle 12:10 la qualifica

La griglia di partenza verrà definita dalla Superpole che scatta alle 12:10 italiane, con quindici minuti a disposizione. Qui tutti gli orari delle dirette TV. Il record assoluto è 1’40″291 realizzato l’anno scorso da Toprak Razgatlioglu. In questa occasione non è disponibile la gomma ultrasoffice SCQ ma visto il limite che i top rider hanno raggiunto in FP3 con gomme da gara, non è difficile immaginare che la barriera del 1’40” possa cadere fragorosamente. Gara 1 è in programma alle 15:00, il meteo è perfetto: temperatura attesa su 25 °C.

