Un tracciato fantastico e un confronto stellare fra tre campioni e tre moto diverse. Non potrebbe essere più ghiotto il piatto che la Superbike Mondiale prepara a Portimao, in Portogallo. E’ la nona tappa del campionato, ne mancano quattro alla fine, per un totale di dodici gare. Ogni round assegna 62 punti, quindi la situazione è ancora liquidissima, nonostante Alvaro Bautista riparta con 59 punti di margine su Toprak Razgtalioglu e 67 su Jonathan Rea. Qui i due inseguitori sono velocissimi: nel primo giorno di prove libere hanno girato più forte del leader iridato. Qui la situazione in pista, La battaglia infuria.

I precedenti: Rea in vantaggio

Portimao è la pista magica di Jonathan Rea, che qui ha già festeggiato diciassette volte. Ma nell’edizione di anno scorso Toprak Razgatlioglu ha rotto il ghiaccio, impegnando allo spasimo l’avversario diretto. Nell’albo d’oro figura anche Alvaro Bautista, che qui ha vinto nel 2019, nella fase finale del campionato ormai in mano a Jonathan Rea. Anche i precedenti fanno intuire che l’equilibro regna e verrà rotto da qualche particolare. Come al solito decisiva la scelta gomme.

Oggi prima sfida alle 15:00

Per quanto riguarda la programmazione TV, l’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e sul canale in chiaro TV8 (Gara 1 e Gara 2). Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Di seguito il programma con gli orari (italiani) del fine settimana.

Sabato 8 ottobre

10:00-10:30 WorldSBK – FP3

10:45-11:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:10-12:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

13:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 9 ottobre

10:00-10:15 WorldSBK – Warmup

10:25 WorldSSP – Warmup

10:50-11:05 WorldSSP300 – Warmup

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

