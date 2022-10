Superbike Portimao, FP2: Razgatlioglu vola, rivali distanti

È andata in archivio la prima giornata di prove libere Superbike in Portogallo. Nella FP2 di questo pomeriggio il più veloce all’Autodromo Internacional do Algarve è stato Toprak Razgatlioglu, che nel suo primo time attack ha stampato il tempo di 1’40″720. Ha rifilato 476 millesimi alla Kawasaki di Jonathan Rea e 503 alla Ducati di Alvaro Bautista.

Il pilota Yamaha sembra essere davvero molto a suo agio sulla pista di Portimao, anche a livello di passo è messo molto bene. Sicuramente sarà molto importante anche la FP3 di domattina per fare ulteriori passi in avanti in vista di Superpole e gare. Il campione in carica SBK appare favorito, però Rea e Bautista hanno a loro volta fatto dei tempi interessanti a livello di ritmo.

Rinaldi c’è, bene anche Lecuona ma non BMW

Buon quarto crono per Michal Ruben Rinaldi, che è appena dietro ad Alvaro con l’altra Panigale V4 R del team Aruba Ducati. L’italiano sembra in buona forma in Portogallo, non a caso aveva chiuso in testa la FP1 al mattino. Alle sue spalle Iker Lecuona con la Honda, determinato a riscattare un weekend al di sotto delle aspettative come quello di Barcellona.

Alex Lowes sesto con l’altra Kawasaki della squadra ufficiale e con oltre 9 decimi di distacco da Razgatlioglu. Settimo Axel Bassani (Motocorsa Ducati), il primo dei piloti indipendenti, che precede Garrett Gerloff (GRT Yamaha). Positivo nono posto per Philipp Ottl sulla Panigale del team Go Eleven. Top 10 completata da Scott Redding con una BMW che non appare troppo in palla a Portimao.

Solo dodicesimo Andrea Locatelli sulla Yamaha R1 del team Pata Brixx, invece è sedicesimo Roberto Tamburini. Diciannovesimo Jake Gagne, fresco campione del MotoAmerica Superbike.