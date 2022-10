Superbike Portimao: Michel Rinaldi apre le danze sull’ottovolante

Michael Rinaldi è stato il più veloce nella FP1 che ha aperto il week end Superbike a Portimao. Il ducatista precede le Yamaha di Garrett Gerloff e Toprak Razgatlioglu. In condizioni meteo perfette, è stata una sessione interlocutoria: Jonathan Rea, che qui ha vinto diciassette volte, ha chiuso con il quarto tempo. Precede Alvaro Bautista, staccato di mezzo secondo dal compagno di squadra. La prestazione di Rinaldi però è eloquente: la Panigale V4 R non teme assolutamente l’ottovolante dell’Algarve.Qui Alvaro ha già vinto con la Rossa nel 2019: recuperare terreno in classifica per Toprak e Rea non sarà facile.

Toprak molto bellicoso

Fra i due inseguitori Toprak Razgtalioglu sembra il più convinto. Il ritardo da Alvaro Bautista dopo la tripletta di Barcellona si è fatto importante (59 punti) ma con dodici corse da disputare, il margine per un clamoroso recupero c’è. Il turco si attacca anche all’imponderabile: “Magari alla Ducati può succedere qualcosa…” ha detto alla vigilia, fra il serio e il faceto. Bautisa e la Panigale però, finora, marciano come orologi. Al netto dell’errore commesso in gara 1 a Donongton, lo spagnolo è sempre arrivato dalla quarta posizione in su. Ma, soprattutto, ha già vinto undici volte.

Altalena americana

Si è svegliato Garrett Gerloff, che al ritorno sul podio nel round precedente a Barcellona (terzo posto in gara 1) ha fatto seguire questa eccellente prestazione. L’americano a fine stagione lascerà la Yamaha GRT per salire sulla BMW Bonovo: il cambio di marca annunciato sembra avergli ridato slancio. Turno d’apprendistato per Jake Gagne, che inaugura il week end “premio” per il trionfo nel MotoAmerica dalla diciottesima posizione, a due secondi dalla vetta. Sarà interessante osservare fin dove potrà spingersi.

Alle 16:00 la seconda sessione

Per la differenza di fuso orario, bisognerà aspettare le 16:00 per vedere di nuovo in pista i piloti Superbike a Portimao. Qui tutti gli orari TV del week end. La sessione pomeridiana è importantissima, perchè abitualmente i team la usano per verificare assetti e gomme sulla distanza delle gare lunghe. Ricordiamo che in questo round Pirelli non ha portato gomme della tipologia SCX, cioè le soffici con le quali abitualmente Toprak e Bautista volano. Si dovranno andattare a soluzioni più dure, SC0 e SC1, cioè scelte che dovrebbero andare incontro alle caretteristiche Kawasaki e allo stile di guida di Jonathan Rea.

Foto: Instagram