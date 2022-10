Superbike Portimao: Orari dirette TV e streaming delle prove del venerdi

Adesso o mai più: il Mondiale Superbike lancia la volata decisiva. Si parte dall’Algarve,regione costiera del Portogallo: il fantastico saliscendi di Portimao è pronto per regalarci un grandissimo spettacolo. Alvaro Bautista riparte con 59 punti di vantaggio su Toprak Razgtalioglu e 67 su Jonathan Rea: è un margine consistente che lo spagnolo dovrà gestire nei quattro round (12 gare) che restano fra Portogallo, Argentina, Indonesia e il gran finale del 18-20 novembre in Australia. “Faccio come se ripartissimo da zero, ogni gara ha la sua storia” filosofeggia lo spagnolo della Ducati. “L’importante sarà non commettere errori”.

Toprak bellicoso

Jonathan Rea e la Kawasaki approdano in Portogallo dopo i test svolti a Barcellona e Aragon. “Non posso dire molto, ma abbiamo trovato valide soluzioni anche in chiave 2023″ dice il sei volte iridato. Toprak Razgatlioglu invece pensa solo a vincere. “Questa pista mi piace, c’è un solo rettilineo molto lungo, per chi puntiamo decisamente al massimo. Magari la Ducati ha qualche problema…” In Yamaha c’è grande curiosità per la partecipazione straordinaria del campione MotoAmerica Jake Gagne

Programma e orari del weekend SBK

Il meteo promette tre giornate di sereno, con temperature sui 25 °C, quindi condizioni ideali. Occhio alle gomme: Pirelli ha portato solo soluzioni dure, che sulla carta vanno più incontro alla Kawasaki. Per quanto riguarda la programmazione TV, l’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e sul canale in chiaro TV8 (Gara 1 e Gara 2). Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Di seguito il programma con gli orari (italiani) del fine settimana.

Venerdì 7 ottobre

10:45-11:15 WorldSSP300 – FP1

11:30-12:15 WorldSBK – FP1 (diretta Sky Sport MotoGP)

12:25-13:10 WorldSSP – FP1

15:15-15:45 WorldSSP300 – FP2

16:00-16:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky Sport MotoGP)

17:00-17:45 WorldSSP – FP2

Sabato 8 ottobre

10:00-10:30 WorldSBK – FP3

10:45-11:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:10-12:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

13:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 9 ottobre

10:00-10:15 WorldSBK – Warmup

10:25 WorldSSP – Warmup

10:50-11:05 WorldSSP300 – Warmup

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

