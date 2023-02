Quando in Italia sarà l’alba, sul fantastico tracciato di Phillip Island, in Australia, la Superbike apre il Mondiale 2023. La prima delle 36 corse previste scatterà alle 16 locali, le 06 in Italia. I giri da percorrere sono 22, come sempre sul tracciato agli antipodi sarà fondamentale la gestione delle gomme che qui sono particolarmente sollecitate. Il programma si aprirà quando da noi sarà notte fonda, con mezz’ora di FP3 e a seguire la prima Superpole dell’anno. Gara 1 della Supersport, la categoria cadetta delle derivate dalla serie, partirà alle 14:30 australiane, le 4:30 in Italia. Qui sotto gli orari della programmazione TV.

Chi ferma Alvaro Bautista?

Lo spagnolo della Ducati, 38 anni, porta il numero 1 del campione del Mondo ’22 ha sbaragliato nel precampionato. Bautista è stato anche il più veloce al termine della prima giornata di prove (qui i risultati). Oltre che sul giro secco, Alvarito è tremendamente efficace anche sul passo gara: chi può fermarlo? “Spero di potermi giocare il secondo posto” ha messo le mani avanti Jonathan Rea (Kawasaki) uno dei principali antagonisti: pare una resa anticipata.

Gara 1 a rischio pioggia?

Se in pista la supremazia Ducati pare difficilmente discutibile, ben più incerta è la previsione meteo. Dopo giorni di bel tempo, a Phillip Island è previsto peggioramento con temperature in forte discesa e possibilità di pioggia poco prima della partenza di gara 1. Sarebbe un grande colpo di scena, in grado di sovvertire i valori in campo. Nel novembre scorso, ultimo atto dello scorso Mondiale, nella prima sfida partita sul bagnato Bautista finì solo quinto, con Jonathan Rea imprendibile. Sull’asciutto invece lo scorso inverno la Ducati non aveva dato scampo. Per Rea sarà la 378° gara Mondiale Superbike, più di ogni altro pilota.

Sabato 25 febbraio 2023

00:50-01:20WorldSBK – Prove 3

02:25-02:45WorldSSP – Superpole (Diretta Sky Sport MotoGP)

03:10-03:25WorldSBK – Superpole (Diretta Sky Sport MotoGP)

04:30 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)

Domenica 26 febbraio 2023

00:30-00:45WorldSBK – Warm up

00:55-01:10WorldSSP – Warm up

03:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)

04:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV in chiaro)

