Superbike, parte la stagione 2022: il calendario dei test invernali

La stagione Superbike 2022 prende il via con i test invernali. Honda e Kawasaki aprono la preseason a Jerez il 26-27 gennaio.

La stagione 2022 del Mondiale Superbike prenderà il via ad Aragon nel week-end dall’8 al 10 aprile. Si riparte con Yamaha detentrice dello scettro iridato dopo il trionfo storico di Toprak Razgatlioglu, che ha spezzato il dominio di Kawasaki e Jonathan Rea che proseguiva dal 2015. Dopo la pausa invernale inizia la preseason per le derivate di serie, quasi a ridosso dei test MotoGP.

Subito dopo l’ultimo Gran Premio del 2021 in Indonesia, Ducati non ha perso tempo. Alvaro Bautista si è messo subito in volo verso Jerez per salire in sella alla Panigale V4R dopo due anni in Honda. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno sulla sua amata Rossa con cui ha sfiorato il Mondiale 2019. A lui il compito di non far rimpiangere Scott Redding, 2° in classifica finale 2020, 3° nel 2021. A dicembre, Kawasaki, BMW e Honda hanno condiviso il tracciato di Jerez per una sessione di test privati (con il rookie Iker Lecuona che ha riportato un infortunio al dito).

I test invernali della SBK

Le squadre hanno dieci giorni di test per pilota a stagione. Se il meteo non è clemente, è possibile impiegare solo mezza giornata. Ad aprire il valzer dei test pre-campionato ci pensano Kawasaki, Honda e il team clienti Puccetti. Jerez sarà ancora lo scenario ideale, un po’ per la natura tecnica del layout, un po’ per le temperature piuttosto clementi. Una settimana dopo si prosegue a Portimao. La Ducati ha noleggiato l’Autodromo di Algarve dove ci sarà l’artiglieria Superbike al completo, compreso Danilo Petrucci che volerà negli States per il MotoAmerica.

Il team iridato Pata Yamaha e il suo campione Toprak Razgatlioglu non hanno ancora testato dopo la conquista del titolo mondiale. Si dovrà attendere marzo per rivederlo all’opera sulla R1 al MotorLand di Aragon. La BMW non inizierà a lavorare a Misano fino a metà marzo. Il nuovo arrivato Scott Redding e Michael van der Mark gireranno al “Marco Simoncelli” insieme al team ufficiale Ducati e ai team clienti Barni e GRT. Kawasaki, Ducati, Yamaha e BMW si ritroveranno tutti insieme al Montmelò a fine marzo. L’ultimo test invernale è in programma il 4-5 aprile ad Aragon e anticiperà il primo week-end di gara del Mondiale Superbike 2022.

Superbike, il calendario dei test invernali

26-27 gennaio: Jerez

8-9 febbraio: Portimao

3-4 marzo: Aragon

15-17 marzo: Misano

25-26 marzo: Catalunya

4-5 aprile: Aragon