Superbike, Bautista veloce come Toprak nei test a Jerez!

Il ritorno di Bautista in Ducati inizia bene: nei test a Jerez i tempi sono interessanti! Il confronto con le sessioni Superbike di quest'anno non mente..

Il nuovo ciclo Superbike Ducati è iniziato ieri con il ritorno di Alvaro Bautista sul tracciato di Jerez e i segnali sembrano incoraggianti. Sul tracciato andaluso lo spagnolo ha potuto assaggiare nuovamente la Panigale con tempi decisamente interessanti in una pista per altro umida. Fare confronti è difficile considerando che siamo a fine novembre e di conseguenza i cronologici assumono altro spessore, ma pur dovendoli prendere con le pinze rimangono di nota. Bautista, che per altro in questa giornata condivide la pista anche con Pirro, Guintoli e Bulega, ha fatto registrare un 1.39.454 che non si discosta dalle prestazioni di quest’anno.

La comparativa con le libere di quest’anno a Jerez

Basti pensare infatti che nella terza sessione di questo campionato, proprio a Jerez, il miglior tempo segnato da Razgatlioglu era proprio un 1.39.461. Dunque, rispetto al turco il tempo dello spagnolo è più lento di appena due millesimi. Bautista non vuole perdere tempo e questi due giorni di test sono un chiaro segnale, non solo per la velocità mostrata. Alvaro sta girando tantissimo sulla pista di Jerez per prepararsi al meglio e prendersi ciò che aveva lasciato clamorosamente nel 2019. Allora guai a lasciare nulla al caso, con Bautista pronto a non mollare neanche un centimetro. Un ritorno di fiamma che inizia, anche se è da dire con cautela, con una buona stella, con la speranza che quella fiamma non si disperda. Per la cronaca: nella stessa odierna, Bautista non ha sfigurato con le prestazioni dei test MotoGP: Michele Pirro con la Ducati ha fatto 1’38″560, Sylvain Guintoli con la Suzuki 1’39″169.

