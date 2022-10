Superbike, ottavo pilota per Pedercini: Kyle Smith correrà gli ultimi round

Il team Pedercini Racing schiererà Kyle Smith negli ultimi due round del Mondiale Superbike in Indonesia e Australia. La squadra mantovana lo ha comunicato ufficialmente poco fa.

Si tratta dell’ottavo pilota che Lucio Pedercini schiera in questo 2022 sicuramente travagliato. Il rider titolare doveva essere Loris Cresson, ma a causa di alcuni problemi di carattere economico si è verificato un inaspettato divorzio dopo Aragon. In tre eventi è stato l’esperto Leon Haslam a salire sulla Kawasaki ZX-10RR, guidata poi anche da Alessandro Delbianco, Isaac Vinales, Ryan Vickers, Oscar Gutierrez e Marco Solorza.

Kyle Smith felice di debuttare nel Mondiale Superbike

Smith conosce già il paddock del WorldSBK per aver corso tra il 2015 e il 2022 nella categoria Supersport. Non ha mai mai corso nella classe regina delle derivate di serie, però adesso avrà l’occasione di farlo e ne è entusiasta: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di correre nel Mondiale Superbike con il Team Pedercini. L’unica volta che ho guidato una superbike è stato nel Mondiale Endurance, che ha caratteristiche tecniche diverse. Inoltre, non ho mai corso a Mandalika perché l’anno scorso non c’ero. Spero di imparare da questa esperienza, cercando di divertirmi e di prendere le cose come vengono. Penso che Phillip Island sarà un po’ più facile perché conosco la pista, ma sono pronto per entrambi gli eventi e non vedo l’ora di tornare nel paddock“.

In questa stagione ha gareggiato in SSP con il team VFT Racing, ma non sono arrivati i risultati sperati ed è maturata la separazione verso metà settembre. Darà il massimo in Indonesia e Australia per portare a punti la Kawasaki ZX-10RR, anche se sarà molto complicato.

Lucio Pedercini è a sua volta soddisfatto di aver trovato un pilota da schierare per le ultime due gare del campionato SBK 2022 e spera che il 31enne britannico possa fare bene: “Sono felice che siamo riusciti a raggiungere un accordo con Kyle per l’Indonesia e l’Australia. Lo conosco molto bene, infatti abbiamo lavorato insieme nel 2019. Nonostante abbia corso per molti anni in Supersport è veloce e sono sicuro che insieme potremo fare un buon lavoro“.