Mondiale Supersport, il VFT Racing interrompe il rapporto con Kyle Smith

Il VFT Racing volta pagina. La squadra romagnola, attiva da oltre venticinque anni, ha interrotto il rapporto di collaborazione con Kyle Smith. Il pilota inglese, con un passato in Moto2, dal 2015 partecipa al Mondiale Supersport. Ha al suo attivo vittorie e podi e con Kyle Smith il VFT Racing puntava in alto. I risultati però non sono arrivati nonostante la sua Yamaha sia sempre stata tra le più veloci in pista.

Il VFT Racing è nato nel 1994 dalla passione di Valter Meghi che aveva creato il suo “Family Team” schierando i figli Omar e Fabio, entrambi piloti. Lasciata l’attività agonistica, Omar ha aperto un team nel Mondiale 300 Supersport mentre Fabio dirige il VFT nel Mondiale Supersport 600. Sono entrambi dei super appassionati ed ogni volta che devono cambiare un pilota hanno quasi il groppo in gola.

“Purtroppo abbiamo deciso di cambiare – spiega il Team Manager Fabio Menghi – non è stato un fulmine a ciel sereno ma una scelta ponderata assieme al pilota. Non aveva senso andare avanti per noi ma neppure per Kyle Smith. La squadra si aspettava altri risultati ma qualcosa non ha funzionato. Mi dispiace molto che sia finita così ma era giusto interrompere il rapporto, per una questione di serietà ed onestà da parte di entrambi”.

Chi prenderete ora?

“Stiamo valutando. Il Mondiale Supersport piace ai piloti ed abbiamo molte richieste ma vogliamo fare la scelta giusta, anche in proiezione futura. Ci prendiamo qualche giorno per pensarci e decidere chi schierare nelle prossime gare. Di certo punteremo su un pilota che condivida i nostri stessi valori che sono l’amore per per corse, la passione e la voglia di emergere”.