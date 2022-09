MotoGP, Pol Espargarò svela: “Potevo continuare con la Honda”

Ancora sei gare e la triste avventura in Honda di Pol Espargarò avrà fine dopo la gara a Valencia. Due podi conquistati nell’ultimo biennio in MotoGP, risultati ben al di sotto delle aspettative del pilota e dei vertici HRC. Alberto Puig non aveva altra scelta che trovare un valido sostituto, anche se avrebbe preferito circoscrivere il pilota di Granollers in LCR, offerta prontamente respinta.

Honda e Pol Espargarò delusi

Un solo punto collezionato nelle ultime sette gare, per Pol Espargarò si tratta di una delle peggiori stagioni dall’esordio in classe regina. 17° in classifica a quota 42 punti, preceduto da Taka Nakagami a 46 e seguito da Alex Marquez a 35 punti. Prestazioni più o meno simili per i tre alfieri Honda, mai in piena sintonia con una RC213V che sembra aver sbagliato la strada evolutiva dallo scorso inverno ad oggi. I tempi nella preseason MotoGP e il podio in Qatar avevano lasciato presagire un campionato decisamente più brillante e che gli permettesse di guardare con fiducia al rinnovo con l’Ala dorata.

Invece il minore dei fratelli Espargarò ha preferito mettere fine al calvario affrettandosi a trovare un accordo con la sua ex Casa austriaca. Avrà trattamento ufficiale nel team GASGAS Tech3 dove probabilmente affiancherà il rookie Augusto Fernandez. “Mi aspettavo molto da questa stagione, soprattutto per come siamo andati in preseason e per il risultato in Qatar – confessa a MotoGP.com -. Non sono caduto nei test precampionato, sono stato uno dei più veloce su entrambe (Sepang e Mandalika, ndr) le piste. Poi sono iniziati i problemi, a Mandalika hanno cambiato le carcasse, lì ho avuto uno shock, mi sono chiesto ‘cosa sta succedendo qui?’ Non riuscivo a capire niente“.

Futuro MotoGP con KTM

Dall’inizio del Mondiale MotoGP non sono arrivate parti nuove che potessero sovvertire l’andamento negativo della Honda. Marc Marquez ha chiesto a chiare lettere un cambiamento nel modo di operare dei vertici giapponesi, affrettare i tempi di azione tra la raccolta dati e l’arrivo di nuove componenti ai box. “Tutto sembra andare molto lentamente – aggiunge Pol Espargarò – . Quando devi pensare a qualcosa così tanto, ci vuole tempo. In campionato significa partecipare ai Gran Premi e perdere, perdere, perdere… ed è molto frustrante“.

Dal prossimo anno Joan Mir prenderà il suo posto, rifiutata l’offerta di passare nel team satellite di Lucio Cecchinello. “Ho avuto l’opportunità di continuare con la Honda, per questo ho grande rispetto. Sanno che questa moto non funziona bene, perciò non mi hanno caricato tutto il peso sulle spalle. Invece mi hanno dato l’opportunità di continuare, ma ho scelto altro“. Pol vuole ricominciare da dove aveva lasciato nel 2020, quando è salito per cinque volte sul podio in sella alla KTM. “Una moto con la quale so di poter essere veloce, conosco tutte le persone che saranno con me e faranno l’impossibile per farmi essere veloce. L’obiettivo sarà essere il miglior pilota del marchio“.