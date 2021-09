Superbike Montmelò: Jonathan Rea è uno sprint furibondo, Toprak cede

Nella gara sprint accorciata a cinque giri Jonathan Rea, sgomitando, ha piegato Toprak Razgatlioglu. La Honda torna sul podio con Alvaro Bautista. Che battaglia!

Mamma mia che battaglia: Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu sono entrati in contatto di gomito pochi metri dopo il via, se le sono date di santa ragione per un giro al fulmicotone. Ma stavolta il Cannibale è tornato Cannibale, firmando la decima vittoria in stagione, per il +9 punti in classifica. Alvaro Bautista ha portato la Honda sul podio ripetendo il risultato di Aragon 2020.

Chaz Davies contro le barriere

La gara sprint è stata interrotta al quarto giro per l’incidente che ha coinvolto Lucas Mahias, pilota ok, e Chaz Davies, rimasto accasciato accanto alla barriera della curva 11. Il gallese è stato portato in barella al centro medico del circuito, ma ha fatto segno davanti alle telecamere “tutto a posto” per tranquillizzare tutti. Dopo una lunga sosta per sostituire l’air fence danneggiato, la corsa è ripartita con la procedura “veloce” è solo cinque giri da compiere.

Fuoco amico in BMW

Clamoroso patatrac per la BMW. Al secondo giro Michael van der Mark ha puntato l’intero del compagno Tom Sykes, ma ha perso il controllo spingendo il compagno di squadra largo, e con la pedana sinistra rotta. L’olandese si è scusato con Tom e con la squadra, ma il grave errore resta. Un anno fa, con la Yamaha, Michael aveva vinto su questo tracciato la Superpole Race. Causa questo doppio ritiro, le BMW partiranno in quarta fila (Tom Sykes) e sesta (van der Mark).

Alle 15:15 la terza e ultima chance

Il programma della nona tappa mondiale si completa alle 15:15 con gara 2 sulla distanza di 20 giri. Nella prima gara lunga del week end, disputata sul bagnato, la Ducati ha calato il tris con Redding, Bassani e Rinaldi nell’ordine. Il prossimo fine settimana la Superbike correrà a Jerez, nel sud della Spagna.

