Superbike Misano: Jonathan Rea è straordinario, 30° Superpole

Jonathan Rea ha firmato la 30° Superpole in carriera, la terza in tre round di questo folgorante avvio di stagione. Rea precede Toprak e le Ducati

Jonathan Rea scatterà dalla migliore casella in gara 1 Superbike a Misano (ore 14). Il fuoriclasse Kawasaki ha firmato la 30° Superpole in carriera, la terza in tre round di questo folgorante avvio di stagione. Rea precede il turco Toprak Razgatlioglu, pupillo Yamaha, e le Ducati di Scott Redding e Michal Rinaldi.

Doppia gomma da qualifica

Come avevamo anticipato (qui i dettagli) a Misano sono state introdotte due coperture ultrasoffici da qualifica, per permettere ai piloti di ovviare ad eventuali giri veloci cancellati per esposizioni di bandiera gialla. Questa aumentata disponibilità ha ovviamente cambiato la strategia dei team, che prima avevano un solo “colpo” da sparare. Ma l’esito non è cambiato: con 1’33″416 Jonathan Rea ha stabilito il nuovo primato assoluto di Misano. Al primo tentativo aveva firmato 1’33″778: che progressione!

Tutti contro uno solo

Jonathan Rea potrà sfruttare la migliore casella per una partenza che sarà fondamentale: proprio per questo motivo Toprak e le Ducati dovranno provare il contropiede. La Yamaha qui è storicamente molto forte, bisognerà vedere se il turco ha trovato la chiave per gestire al meglio la gomma. In casa Ducati si ribaltano i valori delle sessioni precedenti: sia venerdi che in FP3 Rinaldi era stato davanti a Redding, che però ha strappato la prima fila. Il 24enne riminese lì dietro sicuramente agiterà le acque per rimettere la testa avanti. In seconda fila ci sono anche Tom Sykes, con la BMW ancora in cerca di certezze, e lo seconda Kawasaki di Alex Lowes.

Axel Bassani in terza fila

Il debuttante veneto partirà in terza fila in mezzo a Lucas Mahias, che anche stavolta si è fatto tirare da Jonathan Rea, e Alvaro Bautista. Non bella invece la qualifica di Chaz Davies, relegato in quarta linea dal decimo tempo. All’Estoril era partito ancora più indietro (15°) per la bandiera gialla che aveva cancellato la migliore prestazione. Qui, dopo la scivolata di venerdi (guardate che roba…) non è andata tanto meglio.

Alle 14 allacciate le cinture!

Si farà molto sul serio nella sfida d’apertura del trittico di Misano. Il via alle 14, i giri da completare saranno 21. In condizioni di asfalto molto caldo, sui 45 °C, ma temperatura aria ideale (28 °C) sarà importantissima la scelta di gomma: Pirelli ha portato una seconda SCX evoluzione, le Ducati andranno sicuramente in questa direzione mentre sarà interessante capire le intenzioni di Jonathan Rea, che di solito usa gomme più dure degli avversari. Kawasaki qui non ha fatto test e questo potrebbe essere un fattore. Garrett Gerloff (scivolata in Superpole, neanche un giro compiuto) dovrà partire dalla pit lane, penalità incassata per la manovra pericolosa compiuta ad Estoril travolgendo Michael Rinaldi. Non parte Eugene Laverty infortunato in FP3.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri