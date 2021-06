Superbike Misano Prove 3: Serio incidente per Eugene Laverty

Terza sessione Superbike a Misano fermata con la bandiera rossa per un serio incidente a Eugene Laverty. Il pilota BMW è stato soccorso in pista, ma è cosciente

Eugene Laverty è caduto alla curva del Tramonto di Misano mentre era impegnato nella terza sessione di prove libere della Superbike mondiale. Mancavano 6’38” secondi alla bandiera a scacchi, e il pilota irlandese stava tirando molto forte. La sessione è stata subito interrotta con bandiera rossa. Laverty è stato soccorso in pista e poi avviato al centro medico del circuito con l’ambulanza. Dorna non ha offerto le immagini dell’incidente.

Laverty terzo tempo

Eugene al momento della caduta aveva il terzo tempo, dietro Rinaldi e Rea. Nel giro dell’incidente pagava solo 505 millesimi di ritardo dal riferimento del leader della classifica. Quindi il pilota BMW stava disputando la migliore sessione di questa stagione. “E’ stato un buon venerdi, la M1000 RR è una moto fantastica, abbiamo ancora qualche problema ai freni ma appena risolveremo i guai di gioventù ci toglieremo parecchie soddisfazioni” ci aveva confidato arrivando in circuito.

“Laverty è cosciente”

Gli organizzatori non hanno ancora fornito notizie sulle condizioni di Eugene, ma hanno diramato una nota per comunicare che “Laverty è cosciente”. Controlli approfonditi sono in corso al centro medico di Misano, attrezzato per ogni genere di emergenza. Il fatto che il pilota irlandese della BMW non abbia ripreso conoscenza però è già un buonissimo segno. Ovviamente Laverty non prenderà parte alla Superpole, che scatta alle 11:10.

IN AGGIORNAMENTO

