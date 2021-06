Superbike Misano: Chaz Davies, il numero alla Marquez non va

Nella FP2 della Superbike a Misano Chaz Davies ha tentato di evitare la scivolata al Carro con una manovra alla Marc Marquez. Ma non ha funzionato

Nel venerdi rosso Ducati a Misano è mancato all’appello Chaz Davies. Reduce dal brillantissimo secondo posto in gran rimonta firmato all’Estoril, il gallese del team Go Eleven ha chiuso le due sessioni soltanto dodicesimo. In FP2, mentre cercava di risalire la china, ha fatto questo numero spettacolare alla Curva del Carro, immortalato dal fotografo Silvio Tosseghini. A centro curva la Panigale V4R è scivolata via e Chaz ha provato a tenerla, con una manovra di gomito stile Marc Marquez. Ma non è riuscito ad evitare l’incidente, perdendo il controllo a bassa velocità. Qui cronaca e tempi del venerdi.

Chaz può riemergere?

Rialzatosi senza danni, nè lui tantomeno la Ducati, è rientrato velocemente al box ma una volta rientrato in pista era troppo tardi per guadagnare qualche posizione. Niente di irrimediabile, le posizioni in griglia verranno decise in Superpole, sabato alle 11:10. Davies si augura che non gli ricapiti la stessa disavventura dell’Estoril, quando si vide cancellare il giro tutto-o-niente con l’unica gomma da qualifica disponibile per la bandiera gialla agitata per il fuoripista di Tito Rabat. Costretto a partire dal fondo (15° casella) in gara 1 e Superpole Race, in Portogallo però stringendo i denti era riuscito a salvare un podio insperato, viste le premesse.

Luci e ombre

Fra Aragon e l’Estoril Chaz Davies ha totalizzato 45 punti, che al momento valgono il quinto posto nel Mondiale. Il bottino è meno della metà rispetto al battistrada Jonathan Rea, e inferiore anche a quanto fatto da Scott Redding, 72 punti. Chaz però è andato meglio di Michael Rinaldi, che lo ha sostituito nel team Aruba.it: 25 punti all’attivo. A Misano il gallese è andato sempre forte: gli avversari faranno bene a sottovalutarlo.

