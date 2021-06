MotoGP, Lorenzo sr. contro Ducati e Suzuki: “Un brutto gesto”

Chicho Lorenzo commenta l'ultimo round di MotoGP in Catalunya. Sulla vicenda di Fabio Quartararo osserva: "Brutto gesto andare a protestare",

L’ultima gara MotoGP in Catalunya ha lasciato sul tavolo molti argomenti da trattare. Prima vittoria stagionale per KTM e Miguel Oliveira, cambio ai box di Maverick Vinales, la penalizzazione inflitta a Fabio Quartararo. Ad analizzare i vari punti si è cimentato anche Chicho Lorenzo dal suo canale YouTube ‘Motogepeando’. E non rivolge parole al miele nei confronti del pilota di Roses… “Se la Yamaha ha investito così tanto ed è così desiderosa di far funzionare quell’investimento, non cambierà le gomme, non imbroglierà la moto. Dimentica le storie”.

Da incorniciare la vittoria di carattere del portoghese Oliveira, forte di una KTM RC16 rinnovata con il telaio 2021 inaugurato in gara al Mugello e di un nuovo fornitore di carburante. “Quello che mi ha colpito di più della gara è stato che quando Quartararo l’ha superato, ha preso le distanze da lui. Ma è rimasto lì finché non lo ha preso, superato e se ne è andato. Non c’è niente che ti schiaccia di più che, quando sei in testa, scappi e vieni catturato, a livello psicologico è distruttivo… In pochissime gare succede questo“, sottolinea Chicho Lorenzo.

Fabio Quartararo resta leader del Mondiale e al centro delle discussioni all’interno del paddock MotoGP. Per il francese doppia penalizzazione, la prima per aver tagliato la chicane, la seconda per la vicenda della tuta. “L’unica spiegazione che posso trovare per lui è che si sia aperta la zip. Perché si vede quando il protettore viene rimosso. Bisogna capire… ‘Perché ti togli il paracostole?“. Al di là della sanzione critica l’atteggiamento di Ducati e Suzuki che sono corse a protestare in Race Direction… “Mi sembra un brutto gesto“.

Per quanto concerne le gare di Moto3 sempre più ravvicinate, e pericolose, il papà di Jorge Lorenzo pone un interessante quesito. “Non mi piace la categoria. Non la vedo giusta. Forse di fronte alle lotte di gruppo impari a combattere, a svegliarti, a prendere forza da una lotta di gruppo, questa è l’unica cosa. Vai alle gare della Moto2 e vedi cosa succede. C’è anche molta uguaglianza e questo non accade. È un mistero che non riesco a capire bene”.