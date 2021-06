Tavullia, la roccaforte di Valentino Rossi attrae la Superbike

Toprak Razgatlioglu ha fatto visita a Valentino Rossi nel suo Ranch di Tavullia. Jonathan Rea in visita al Bar Pizzeria dopo un tour in bicicletta.

Tavullia, roccaforte di Valentino Rossi, è ormai luogo di pellegrinaggio per i piloti della Superbike che arrivano a Misano. Nei giorni precedenti alle prove libere Jonathan Rea è stato in visita al Bar Pizzeria del Dottore. Invece Toprak Razgatlioglu è stato in vista al Motor Ranch, un bel connubio Italia-Turchia, anche alla vigilia della sfida di calcio valida per gli Europei. Non sappiamo se il pilota del team Pata Yamaha abbia compiuto qualche giro di allenamento… Ma come resistere alla tentazione? “Grazie Valentino Rossi per il caloroso benvenuto nel tuo bellissimo Ranch – scrivono dallo staff Yamaha -. È bello vedere i piloti ufficiali della MotoGP stare insieme e divertirsi su due ruote nella polvere“.

Sullo sterrato di Tavullia Valentino Rossi e i ragazzi dell’Academy proseguono gli allenamenti in vista del prossimo appuntamento al Sachsenring. Invece sul circuito di Misano è andata in scena la prima giornata di prove libere del Mondiale Superbike, giunto al terzo round stagionale. Toprak Razgatlioglu approda da secondo in classifica, subito veloce al mattino, ma nelle FP2 deve arrendersi al miglior crono della Ducati di Rinaldi. Terzo crono di giornata, buon feeling al posteriore, ma resta da trovare una soluzione per l’anteriore che slitta dopo pochi giri. “Sabato proveremo un’altra gomma nelle FP3 in modo da poter decidere quale gomma si adatterà meglio alla gara. Dobbiamo capire quanto grip abbiamo ancora dopo dieci giri”, ha sottolineato il pilota turco. Bisogna fare i conti anche con le temperature dell’asfalto che nel pomeriggio di Misano toccano i 50°C…

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri