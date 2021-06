Jonathan Rea fa visita a Valentino Rossi: tour in bici a Tavullia

Jonathan Rea in tour a Tavullia per un caffè al Bar Pizzeria di Valentino Rossi. A Misano da oggi si comincia a fare sul serio con il 3° round Superbike.

Anche quest’anno Jonathan Rea ha fatto tappa al Bar Pizzeria di Valentino Rossi a Tavullia. Arrivato con largo anticipo a Misano, sede della prossima tappa Superbike 2021, il sei volte iridato non ha mancato di fare una sosta al “santuario” del Dottore. In sua compagnia il coach Fabien Foret e l’amico Gary Price. “Quando sei a Misano. Un piccolo giro mattutino e un caffè al caffè di Valentino Rossi a Tavullia“, commenta il fuoriclasse della Kawasaki. Un anno fa Jonnhy insieme a Scott Redding qui fecero tappa insieme ad altri addetti ai lavori del World SBK.

Quando si parla di Jonathan Rea e Valentino Rossi si entra nella sfera della leggenda. Sei titoli il primo, nove il secondo. Poche le occasioni di incrociarsi sulle piste della MotoGP, quando il nordirlandese ha svolto due Gran Premi per sostituire Casey Stoner in sella alla Honda. Era il 16 settembre 2012, in quella occasione Jonnhy ottenne l’ottavo posto. Due settimane dopo ritornò sul prototipo MotoGP ad Aragon collezionando una settima piazza. All’epoca il campione di Tavullia conquistò il secondo gradino del podio a Misano, ma al MotorLand finì proprio alle spalle di Jonathan Rea.

A distanza di anni resta una vena malinconica nel cuore degli amanti delle due ruote e dei fan di Rea, che vivrà la mancata promozione in MotoGP come l’unica piccola sconfitta della sua carriera. Del resto in una recente intervista alla BBC l’ha detto a chiare lettere: “La MotoGP sembra più un business, 21 GP all’anno, quindi perderesti il senso della realtà. Ma mai dire mai. Se si presentasse l’opportunità, sento di essere ancora nel fiore degli anni e di poter fare un ottimo lavoro”. Però non si vede in sella così a lungo come Valentino Rossi. D’altronde ha una famiglia a cui dedicare il resto dei suoi giorni. “Non mi vedo arrivare alla quarantina”.