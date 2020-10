La Superbike 2020 ha proposto un calendario accorciato causa pandemia, ma sette round (su otto previsti) potrebbero essere sufficienti per Jonathan Rea. Oggi a Magny Cours il fuoriclasse Kawasaki gioca il primo match point per arpionare il sesto titolo iridato consecutivo. Dopo il successo in gara 1 il 33enne nordirlandese è salito a +65 punti di vantaggio su Scott Redding, quando ne restano in palio 99 fra le due sfide di oggi (12+25 punti) e l’ultimo round di Estoril, in Portogallo, il 17-18 ottobre. Comunque vada, Jonathan Rea non sarà campione al termine della Superpole Race: anche in caso di successo e ritiro di Redding, il vantaggio sarebbe di 77 punti, con 87 ancora da assegnare. Quindi la “finestra” utile è quella di gara 2.

Le BMW ripartono dalla pole

Lo schieramento della Superpole Race (ore 11) sarà lo stesso di gara 1, con le due BMW di Eugene Laverty e Tom Sykes davanti a tutti. Sabato sono entrambe finite fuori alla prima curva, nella carambola (qui il video) innescata da un leggero contatto fra Garrett Gerloff e lo stesso Tom Sykes. Parte in prima fila, terza casella, anche Jonathan Rea, che ieri è rimasto per l’intera gara al comando. Per la partenza il meteo annuncia 70% di pioggia.

