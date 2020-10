MXGP Europa, Tony Cairoli carica! Gli orari delle dirette TV e sul web

A Mantova continua il braccio di ferro fra Tim Gajser e Tony Cairoli. Gli orari della programmazione tv e delle dirette web

La MXGP torna per la terza volta in sette giorni sul tracciato di Mantova, con l’undicesimo appuntamento iridato intitolato GP Europa. La sabbia lombarda finora ha proposto risultati abbastanza sorprendenti, con successi firmati da Jeremy Seewer (Yamaha) domenica scorsa e il ritorno di Romain Febvre (Kawasaki) nella tappa infrasettimanale. Tony Cairoli riparte da -5 punti nei confronti del leader Mondiale, Tim Gajser: mercoledi la sfida è finita in perfetta parità. Il fuoriclasse siciliano però ha guidato bene, nonostante la lesione al naso rimediata la domenica precedente.

Le emozioni sul web

Purtroppo sarà possibile vedere in diretta TV solo la prima manche, su Eurosport 2. Il resto del programma andrà in differita, anche su RaiSport, negli gli orari che vedete qui sotto. L’intero GP Europa però è disponibile livestream sia sulla piattaforma di Eurosport che sul portale ufficiale, MXGP-TV.com, purtroppo in entrambi i casi a pagamento. Su Corsedimoto proporremo aggiornamenti in tempo reale e le video highlights delle due manche nella serata di domenica.

Mondiale MXGP dopo 10 GP su 18

1. Tim Gajser (SLO, HON), 352 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 347 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 334 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 317 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 303 p.; 6. Romain Febvre (FRA, KAW), 275 p.; 7. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 8. Gautier Paulin (FRA, YAM), 257 p.; 9. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.; 10. Clement Desalle (BEL, KAW), 238 p.

Gli orari TV del GP Europa

Diretta Eurosport Player

12.15 MX2 Gara 1 (diretta anche su Eurosport 2)

13.15 MXGP Gara 1

15.10 MX2 Gara 2

16.10 MXGP Gara 2

Differite Eurosport 2

12.15 MX2 Gara 1 (unica diretta)

21.00 MXGP Gara 1

21.30 MX2 Gara 2

22.00 MXGP Gara 2

Differite RaiSport

22.45 MXGP Gara 1

23.30 MXGP Gara 2