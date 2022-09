Superbike Magny Cours: Alex Lowes anticipa il diluvio, FP1 niente di fatto

Come non fatto: la prima sessione di prove del round francese del Mondiale Superbike è andata praticamente sprecata. Piloti e team hanno avuto a disposizione appena tre giri in apertura, prima che si scatenasse un breve ma intenso acquazzone che ha costretto il branco a rientrare nei box. In quel momento, per la cronaca, il più veloce era Alex Lowes che così ha chiuso in testa, per quello che vale. Il compagno di squadra Jonathan Rea aveva appena completato il giro d’installazione, per cui ha segnato tempo solo nell’ultimo scorcio di FP1, quando tutti sono andati dentro con le gomme da bagnato.

Rea adesso ha il cambio adatto

Il Cannibale è stato velocissimo sull’acqua, quindi se le gare si dovessero svolgere in queste condizioni, salvo sorprese sarà lui il pilota da battere. Qui dentro Jonathan Rea ha vinto nove volte, festeggiandoci anche tre dei sei Mondiali già conquistati. L’anno scorso a Magny Cours prese paga da Toprak Razgatlioglu “ma perdevo una vita nei rampini da prima marcia” ha fatto notare. GNel 2021 la Kawasaki ha disputato l’intero Mondiale con i rapporti del cambio sballati, causa le retrocessione dei giri motore dai 15.100 dei test invernali ai 14.600 permessi durante il campionato e comunicati appena tre giorni prima del via. Adesso i giri sono gli stessi, ma i rapporti sono stati adattati. Sarà un’altra musica?

Sul luogo del delitto

Ricordiamo che a Magny Cours lo scorso anno Toprak Razgtalioglu vinse entrambe le gare lunghe. Nella Superpole Race aveva tagliato per primo il traguardo, salvo essere retrocesso in seconda per un discusso attraversamento del margine “verde” del tracciato. Jonathan Rea era stato decretato vincitore a tavolino, e al turco non è mai andata giù.

Bassani ok sul bagnato

Solo Axel Bassani, sul bagnato, ha retto l’urto con lo scatenato Jonathan Rea. Gli altri big sono stati presi in contropiede, in queste condizioni, compresi Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Da registrare le innocue scivolate di Michael Rinaldi e Andrea Locatelli.

Alle 15 le seconde libere

Il programma del round francese prosegue alle 15 con la seconda e conclusiva sessione di prove libere. Il meteo annuncia ampia variabilità quindi per piloti e team sarà importantissimo massimizzare il tempo in pista in modo da sperimentare anche le due novità portare da Pirelli. Si tratta di un’anteriore e di una posteriore evoluzione, con caratteristiche SCX, cioè molto morbide.

