Siamo a metà settembre ma a differenza degli altri campionati top dei motori, la Superbike è ancora a metà cammino. La bizzarria del calendario ci ha regalato appena sei round, con altrettanti da disputare nel breve volgere di due mesi. Vivremo 18 sfide fra Francia, Spagna, Portogallo e poi il trittico oltreoceano con Argentina, Indonesia e Australia. Restano in palio 372 punti, e la classifica propone una battaglia serratissima con Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgtalioglu racchiusi in soli 38 punti. Praticamente è come se ripartissimo da zero.

Le incognite di Magny Cours

La tappa francese sul toboga della Nievre è una delle pietre miliari del calendario. Le variabili in gioco sono tante, a cominciare dal meteo che in questa zona è sempre abbastanza instabile. Per oggi, venerdi 9 settembre, il meteo riporta possibilità di piovaschi nel primo pomeriggio, in contemporanea con FP2. Quindi team e piloti dovranno sfruttare al massimo la prima sessione, che parte alle 10:30. Ci sarà da farsi un’idea anche delle nuove gomme introdotte da Pirelli: un’anteriore morbida (sigla B0570) e una posteriore con caretteristiche SCX (morbida) identifica con B0800. Queste novità potrebbero dare una bella rimescolata ai valori in campo. Dalle 10:30 cominceremo a farci un’idea.

Orari Superbike Round Magny Cours

Venerdì 9 settembre

9:45-10:15 Prove 1 Supersport 300

10:30-11:15 Prove 1 Superbike (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12:10 Prove 1 Supersport

14:15-14:45 Prove 2 Supersport 300

15:00-15:45 Prove 2 Superbike (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 Prove 2 Supersport

Sabato 10 settembre (diretta qualifiche-gare su Sky Sport MotoGP)

9:00-9:30 Prove 3 Superbike

9:45-10:05 Superpole Supersport 300

10:25-10:45 Superpole Supersport

11:10-11:25 Superpole Superbike

12:40 Gara 1 Supersport 300

14:00 Gara 1 Superbike (diretta Sky Sport e TV8)

15:50 Gara 1 Supersport

Domenica 11 settembre (diretta gare su Sky Sport MotoGP)

9:00 Warm Up Superbike

9:25 Warm Up Supersport

9:50 Warm Up Supersport 300

11:00 Superpole Race Superbike (differita TV8 ore 18.15)

12:30 Gara 2 Supersport

14:00 Gara 2 Superbike (differita TV8 ore 19.15)

15:15 Gara 2 Supersport 300

