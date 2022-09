Superbike: Luca Bernardi in gara a 40 giorni dall’intervento

Luca Bernardi torna in sella. Ad appena 40 giorni dal delicato intervento chirurgico alle vertebre, il giovane pilota sammarinese sarà regolarmente al via del settimo round del Mondiale Superbike, in Francia. Luca Bernardi, lo ricordiamo, il 2 agosto si era sottoposto all’operazione per la rimozione della placca che gli era stata messa nel settembre 2021 per ridurre e stabilizzare la frattura alla vertebra rimediata durante la caduta a Magny Cours.

Fin dalla Supersport è seguito da uno staff altamente qualificato, gli stessi fisioterapisti che lavorano con tanti piloti del Mondiale ed anche con il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi. Nota curiosa: il suo fisioterapista, Enrico Casali, è stato il portiere della partita di calcio dei piloti a San Marino. Luca Bernardi la settimana scorsa ha festeggiato il suo 21esimo compleanno ed è in piena ripresa. Non avverte più il dolore e muscolarmente si sta avvicinando ad una buona condizione anche se non è ancora al cento per cento.

Nel week-end torna a gareggiare proprio sulla pista in cui ebbe l’incidente l’anno scorso.

Luca Bernardi, pronto per Magny Cours?

“Mi sento bene fisicamente. Dopo l’intervento ho recuperato molto in fretta e sono tornato a fare le stesse cose che facevo prima dell’infortunio. Spero di essere a posto per la gara e ce la metterò tutta. In questi giorni purtroppo non ho potuto allenarmi come gli altri che hanno fatto i vari test. In ogni caso mi sono impegnato, ho curato al massimo la fisioterapia, la preparazione: ho fatto tutto il possibile per tornare in forma nel minor tempo possibile”.

Quali sono i tuoi obbiettivi alla partenza per la Francia?

“Spero di fare un bel week-end, lavorare bene con la squadra e fare dei progressi. Il mio obbiettivo è crescere e terminare il Campionato Mondiale Superbike meglio di come l’ho iniziato”.