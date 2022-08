Tutto in 48 ore. Luca Bernardi in due giorni è passato dalla gioia per il decimo posto in gara-2 del Mondiale Superbike a Most al dolore per un delicato intervento chirurgico alla schiena, a Faenza. Il ventenne sammarinese, in accordo con il Team Barni, si è sottoposto all’operazione per la rimozione della placca che gli era stata messa nel settembre 2021 per ridurre e stabilizzare la frattura alla vertebra rimediata durante la caduta a Magny Cours (leggi qui).

L’anno scorso, lo ricordiamo, era rimasto vittima di un brutto incidente che lo aveva costretto a saltare le ultime gare del Mondiale. Si è poi ripreso ma con quella placca alla schiena probabilmente non riusciva ad essere al cento per cento. Questo intervento era previsto a fine campionato ma ha approfittato della pausa estiva per anticiparlo, accelerare il recupero ed essere al top nelle ultime gare.

Nonostante la condizione fisica non ottimale, domenica scorsa Luca Bernardi ha conquistato il suo miglior risultato in carriera nel Mondiale Superbike. Il pilota del team Barni ha rafforzato anche la sua leadership nella speciale classifica “Spired Rider”, quella che premia chi rimonta più posizioni dalla qualifica alla gara. Ora è in testa con 59 punti davanti a Bassani e Vierge a quota 32.

Dopo l’intervento Luca Bernardi ha tranquillizzato i suoi fans con un video messaggio in una storia Instagram. Noi lo abbiamo sentito in serata.

Luca, prima di tutto, come stai?

“Sto abbastanza bene. L’intervento è riuscito bene”.

Quali sono i tempi di recupero?

“Spero di riprendermi prima possibile, già per la prossima gara del Mondiale Superbike. Dovrò parlare con i medici comunque io mi sento bene, sono carico, e spero di tornare al più presto in moto”.