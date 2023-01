Superbike, Lecuona può essere un top rider: dipende dalla Honda

Messosi alle spalle l’avventura difficile in MotoGP con la KTM, Iker Lecuona si è calato completamente sul nuovo campionato e ha disputato un positivo 2022. Nel Mondiale Superbike ha dovuto adattarsi a tante novità e sicuramente non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

Moto, gomme, squadra, piste, paddock, format del weekend, avversari: tutte cose nuove con le quali lo spagnolo ha dovuto fare i conti. È stato il miglior rookie della scorsa stagione SBK, chiudendo al nono posto della classifica con 189 punti. Il suo bottino poteva certamente essere maggiore se non avesse dovuto saltare le ultime sei manche a causa delle fratture rimediate nella caduta in FP2 in Indonesia.

Superbike, Lecuona vuole essere protagonista con Honda

Lecuona nello scorso campionato ha conquistato un podio in Gara 2 ad Assen ed è riuscito anche a ottenere una sorprendente pole position a Barcellona. In altre undici occasioni è riuscito a chiudere nelle prime sei posizioni al traguardo, non male considerando che era un debuttante e che non correva con il migliore pacchetto tecnico della griglia Superbike.

Ma il 23enne di Valencia vuole di più e spera di poter fare un grande salto di qualità con la Honda nella prossima stagione. Il team HRC non porterà in pista una nuova CBR1000RR-R Fireblade, però ha in programma diversi aggiornamenti che possono renderla maggiormente competitiva. Inoltre, le Super Concessioni possono dare un aiuto per migliorare il telaio.

HRC, missione riscatto nel 2023

Honda ha chiuso all’ultimo posto nella classifica costruttori Superbike (idem in MotoGP) e vuole riscattarsi. La prima rivale sarà la BMW, che nel 2023 schiererà la nuova M 1000 RR, ma il team HRC conta di avere la meglio e di avvicinarsi al titanico trio Bautista-Razgatlioglu-Rea.

Lecuona è un pilota di talento e, se la CBR10000RR-R Fireblade verrà sufficientemente migliorata, anche lui potrà essere protagonista. Il valenciano sogna in grande per il suo futuro nel WorldSBK e auspica di ritrovarsi nella condizione di poter raggiungere i suoi obiettivi. Battere il compagno di squadra Xavi Vierge, cosa che intende rifare, non gli può bastare: vuole stare con i top rider.

Foto: Honda Racing