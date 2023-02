Superbike, Lavilla promuove il lavoro di Dorna: nuova Golden Era?

Per il 2023 sembrano esserci tutti gli ingredienti per assistere a un campionato mondiale Superbike emozionante. Oltre al titanico trio Bautista-Razgatlioglu-Rea, ci sono diversi piloti che vogliono essere protagonisti e ritagliarsi il loro spazio.

La griglia di quest’anno è veramente di alto livello. Ad aggiungersi alle “vecchie” conoscenze ci sono dei rookie davvero molto interessanti. Danilo Petrucci, Remy Gardner e Dominique Aegerter hanno il talento per conquistare risultati importanti nel loro primo anno nel WorldSBK. E c’è curiosità di vedere in azione anche debuttanti come Bradley Ray (campione BSB 2022) e Lorenzo Baldassarri.

Ducati nel 2022 è tornata a prendersi il titolo piloti dopo undici anni, Yamaha e Kawasaki cercheranno di impedirle il bis. Honda e BMW sono all’inseguimento, ancora distanti ma desiderose di inserirsi nella lotta appena possibile. I temi di interesse sono tanti in questa stagione.

Lavilla entusiasta per la stagione Superbike 2023

Gregorio Lavilla è elettrizzato in vista dell’inizio del campionato mondiale Superbike 2023, che prenderà il via nel weekend 24-26 febbraio a Phillip Island dopo l’ultimo test che si svolgerà pochi giorni prima: “Finalmente torniamo alla normalità e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione. Sembra una continuazione degli ultimi due anni anni. I test pre-campionato sono stati competitivi. Tra le moto e i piloti c’è qualità ed equilibrio. Bisogna attendere le prime gare e non vedo l’ora di vederle“.

Il direttore esecutivo del WorldSBK si è espresso anche sulla presenza dei rookie davvero molto attesi: “Ci sono diversi nuovi piloti, alcuni vengono dalla Supersport, altri da campionati diversi. Guardando i risultati dei test, i primi tre rider sono lì, ma i distacchi si stanno riducendo. Dopo alcune gare mi aspetto che alcuni dei nuovi volti siano protagonisti. Penso che avremo più equilibrio e spero che la lotta non sia limitata ai primi tre, perché sarebbe fantastica da vedere“.

SBK più vicina alla MotoGP? Lavilla dice no

Visti i tempi siglati nel test a Portimao, più di qualcuno ha detto che la Superbike si sta avvicinando alla MotoGP. Tuttavia, Lavilla non è d’accordo con questo pensiero: “Le SBK sono basate sulle moto di serie. Alcuni costruttori hanno deciso di aggiornare i loro prodotti. Quando Dorna è arrivata, le moto erano praticamente dei prototipi. Siamo andati verso una concezione più stock, trovando dei compromessi. Non si tratta di MotoGP, abbiamo moto basate sui modelli di serie. Voglio chiarire questo. Super Concessioni? Il nome fa pensare a qualcosa di grande, invece parliamo di pochi millimetri di differenza in alcune cose“.

Nel 2022 sono stati battuti tanti record sul giro, vedremo questo anche nel 2023? L’ex pilota si è espresso così: “Non lo so. Ogni anno vengono siglati dei nuovi primati sul giro, ma non solo, migliora anche la costanza in gara. Lo sviluppo delle gare non è fare un giro veloce, bensì cercare di mantenere quella velocità per il resto dei giri. Consistenza, gare combattute e piloti molto ambiziosi: probabilmente vedremo altri giri record“.

Nuova Golden Era in Superbike?

Il dirigente sportivo spagnolo ha vissuto la Golden Era della Superbike in pista e gli è stato chiesto se adesso il campionato sta vivendo una seconda era d’oro: “Non lo so – spiega perché le corse sono cambiate tanto rispetto a quando correvo io. Però da quando è iniziato il progetto Dorna, le cose stanno andando sempre meglio. È una sfida difficile“.

Lavilla è soddisfatto della direzione che ha preso il WorldSBK e si aspetta una continua crescita. Anche se non mancano delle critiche a Dorna, arrivata nell’ottobre 2012, lui è convinto che si stia lavorando correttamente per valorizzare un campionato che in passato ha scritto pagine di storia del motociclismo mondiale.

