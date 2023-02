SBK, Jonathan Rea lontano da Bautista: “Spero di lottare per il 2° posto”

Non il venerdì di prove libere che Jonathan Rea si immaginava a Phillip Island. Dopo il quarto tempo in FP1, nel pomeriggio ha faticato e ha chiuso solo quattordicesimo. Nella classifica combinata occupa il quinto posto a ben 681 millesimi dal leader Alvaro Bautista, che oggi mostrato di essere decisamente davanti a tutti come giro secco e passo gara.

Nel team Kawasaki sono andati in difficoltà con le temperature più alte trovate in FP2. Nonostante il tanto lavoro fatto nei test per cercare di limitare un difetto visto già nel 2022, sembra che ci sia ancora da intervenire sulla Ninja ZX-10RR. Da vedere come sarà il clima nel resto del weekend in Australia. Le temperature dovrebbero abbassarsi e ciò favorirebbe il sei volte campione del mondo Superbike.

Superbike Phillip Island: Jonathan Rea non è felice

Rea ha fatto il bilancio di questa giornata spiegando cosa non abbia funzionato: “Al mattino mi sentivo abbastanza bene, a dire il vero. Mi sentivo in lotta per le posizioni del podio. Ma nel pomeriggio, con pista più calda, fin dal primo giro non ho avuto buon grip. Abbiamo qualche piccolo problema di assetto e non siamo lontani, però il guaio principale di oggi è stato il grip. Metteremo tutto insieme per capire cosa è successo e fare un piano per sabato“.

Con asfalto più caldo, la Kawasaki Ninja ZX-10RR non gli ha dato sufficiente aderenza e questo lo ha portato a faticare alla guida. Il team è intervenuto sull’assetto della moto, ma non è stata trovata una vera soluzione. L’auspicio per domani è di riuscire a migliorare, magari anche con l’aiuto di una condizione differente della pista: “Preferirei condizioni più fresche per la gara, dato che già l’anno scorso facevamo più fatica con il caldo. Voglio dimenticare questa sessione e spero faccia più fresco domani“.

SBK, Johnny vuole limitare i danni

Ovviamente è Bautista il pilota da battere nel fine settimana: “Certo – spiega – Alvaro è decisamente davanti a tutti. Onestamente non mi aspettavo niente di meno da lui. La battaglia per il secondo posto è una storia diversa, ci sono diversi piloti coinvolti. Spero di essere uno di loro. L’obiettivo è essere sul podio, perché Alvaro è super forte e dobbiamo lavorare per essere migliori di oggi“.

La FP3 sarà una sessione molto importante per il pilota nord-irlandese e la sua squadra. Fondamentale trovare maggiore grip in vista delle gare. Se Bautista non sarà battibile, Johnny cercherà di essere almeno il primo degli altri, cosa comunque non semplice perché ci sono diversi rider vicini.

Foto: Kawasaki Racing