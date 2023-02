Superbike, Alvaro Bautista supremacy in Australia: preparativi di fuga?

I primi turni di prove libere Superbike a Phillip Island hanno visto Alvaro Bautista dominare, come molti avevano pronosticato. Il campione in carica ha confermato un grande feeling con la pista e ha mostrato di possedere il miglior passo gara.

In questo momento è facile prevedere che andrà in fuga, almeno nelle gare principali. Forse solo nella Superpole Race i rivali riusciranno un po’ a contrastarlo, ma non sorprenderebbe una tripletta da parte del pilota del team Aruba Racing Ducati. Già nel test pre-campionato aveva evidenziato di avere il ritmo migliore di tutti e in questo primo round del calendario SBK sta ribadendo la sua supremazia in Australia.

Superbike, Phillip Island: Bautista molto soddisfatto

Bautista non può che essere contento di come sono andate le prime due sessioni di prove libere Superbike: “È stato un venerdì positivo. Mi sono trovato bene con la moto, ho avuto le sensazioni provate già nel test nonostante le condizioni della pista fossero un po’ diverse, soprattutto al pomeriggio. Ho cercato di divertirmi e ottenere il massimo. Sono felice, stiamo lavorando bene e mi trovo a mio agio con la moto. Vedremo come andrà domani“.

Jonathan Rea quinto (+0″681) Toprak Razgatlioglu decimo (+0″937), i principali rivali non hanno certamente brillato oggi. Ma Alvaro non li sottovaluta: “Non penso di essere il favorito. È vero che oggi abbiamo avuto un passo molto forte, però le condizioni della pista saranno diverse sabato e domenica. Dovremo adattarci e ottenere il massimo possibile. Jonathan e Toprak hanno sofferto oggi, ma domani saranno lì e anche domenica. Comunque ho visto più piloti che possono essere nella lotta e penso che vedremo delle gare interessanti“.

Alvaro pronto a scappare in gara?

Bautista ha realizzato il miglior tempo assoluto staccando di ben 446 millesimi il secondo, ovvero Andrea Locatelli con la Yamaha. È forte in tutti i settori della pista di Phillip Island. I dati dicono anche che Alvaro è di 180 millesimi sopra il suo ideal time, quindi avrebbe ancora del margine sul giro secco.

Comunque, la cosa più importante è il passo gara e lui è quello messo meglio di tutti indubbiamente. È il più pronto ad affrontare qualifiche e gare del fine settimana SBK in Australia. Vedremo se il suo piano di fuga sarà realizzato.

Foto: Aruba Racing Ducati