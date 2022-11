Superbike Indonesia: Toprak Razgatlioglu l’ottava pole è mostruosa!

Toprak Razgatlioglu probabilmente abdicherà al trono Superbike ma ha intenzione di giocarsela fino alla fine. E’ sbarcato in Indonesia con la tripletta nel mirino e per rimandare la festa iridata di Alvaro Bautista e il primo mattoncino l’ha messo in Superpole con un giro capolavoro in 1’31″371. Il turco ha girato un secondo (abbondante…) più forte di Jonathan Rea, che ha issato la Kawasaki in seconda posizione. Alvaro Bautista è solo quinto, a un secondo e mezzo di distanza dallo scatenato Toprak. E’ una prestazione mostruosa!

Festa rimandata?

Nella gara 1 che scatta alle 06:30 ora italiana la Ducati potrebbe festeggiare in ampio anticipo il Mondiale di Alvaro Bautista. Lo spagnolo deve vincere, sperando che Toprak Razgatlioglu finisca ottavo, o peggio. Una combinazione poco probabile alla luce della situazione in pista, ovviamente al netto delle mille insidie che piloti, team e il gommista Pirelli stanno affrontando in questa prima trasferta orientale del campionato. La Superpole si è disputata con 32° C di temperatura aria, 48 °C sull’asfalto: in gara 1 si partirà con pista intorno ai 60 °C. Bautista in questa occasione ha al fianco nel box anche Luigi Dall’Igna, direttore tecnico Ducati sbarcato a Mandalika per seguire direttamente la preparazione della gara più importante. La marca italiana non vince il Mondiale Superbike dal lontanissimo 2011.

Andrea Locatelli prima fila

La prima fila dello schieramento è completata da un ottimo Andrea Locatelli, a ribadire il potenziale che Yamaha sta mostrando su questo tracciato indonesiano. Axel Bassani, non brillantissimo venerdi, è risalito fino alla sesta posizione e scatterà in seconda linea a fianco di Alvaro Bautista e Alex Lowes, con la seconda Kawasaki. In questa circostanza Bassani è andato più forte dell’ufficiale Michael Rinaldi, nono temo (terza fila).

Lucas Mahias ne combina un’altra

Piove sul bagnato in casa Puccetti Kawasaki. Il francese Lucas Mahias è caduto durante la terza sessione di prove libere, procurandosi la distorsione della caviglia destra. E’ l’ennesima caduta di questa disgraziata stagione per il pilota della formazione reggiana, che per oggi verrà tenuto prudenzialmente a riposo dai medici di gara. Mahias verrà controllato di nuovo prima del warm up di domenica, per verificare se sarà in grado di correre almeno le due gare finali. Nel 2023 al posto di Mahias arriverà Tom Sykes, britannico di 37 anni che con la Kawasaki ha conquistato il Mondiale ’13.