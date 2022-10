Bentornato a casa Tom Sykes: rientra in Superbike con Kawasaki Puccetti

Tom Sykes torna a correre nel Mondiale Superbike. A 37 anni uno dei piloti più veloci e amati dell’ultimo decennio ha accettato la sfida che gli ha servito in tavola Manuel Puccetti, coraggioso manager reggiano che con costanza e risultati ha conquistato piena fiducia di Kawasaki Europe. TS66 sostituisce il deludente francese Lucas Mahias, ma di fatto prende il posto di Toprak Razgatlioglu, che con la stessa squadra ha gareggiato nel bienno 2018-19 spiccando il volo verso l’olimpo della categoria. Il turco era un prospetto da lanciare, Sykes è a fine carriera ma probabilmente può ancora dire qualcosa. E’ reduce dall’avventura nel British Superbike con la Ducati PBM, satellite di Borgo Panigale nel BSB: oltre metà stagione è da dimenticare, ma l’avventura ha fruttato comunque due sonanti successi a Donington, la sua pista magica.

Il ritorno a casa

In Kawasaki Tom Sykes era approdato nel 2010, partendo praticamente da zero. Il progetto era tutto da costruire, ma il britannico aveva impiegato poco più di anno a centrare il primo successo. Nel ’12 perse il titolo Mondiale nel famoso spareggio con Max Biaggi a Magny Cours, beffato per appena mezzo punto. L’anno dopo si rifece con gli interessi, salendo sul tetto del Mondo. Avrebbe fatto il bis nel ’14 se l’allora compagno Loris Baz non si fosse messo in mezzo nella gara finale in Qatar, favorendo il contropiede di Sylvain Guintoli e l’Aprilia. Con la verdona ha conquistato 34 successi. A fine 2018 aveva lasciato il team, soverchiato dalla supremazia di Jonathan Rea, approdando alla BMW che l’inverno scorso lo aveva bocciato per far posto a Scott Redding. Adesso la storia ricomincia.

Può essere da top cinque

L’annuncio ufficiale non tarderà, l’affare è già concluso, grazie al supporto economico e tecnico che Puccetti avrà da Kawasaki. “Vincere oggi in Superbike è difficilissimo, perchè il livello si è alzato in maniera esponenziale, ma sono sicuro che Tom Sykes con noi potrà puntare a stare fra i cinque-sei piloti di vertice” aveva spiegato tempo fa Manuel Puccetti. Presto il sogno diventerà realtà.

Foto: Instagram