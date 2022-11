Se hai aspettato undici anni, che vuoi che sia un giorno d’attesa in più? Il dominio di Toprak Razgtalioglu ha rimandato la festa Mondiale di Alvaro Bautista e della Ducati, ma probabilmente di poche ore. Se sul tracciato di Mandalika il turco sparasse la tripletta, come appare probabile, allo spagnolo basterà concludere secondo la gara sprint e poi quarto la manche finale. Risultati decisamente alla portata di una Ducati che sta per interrompere il digiuno che dura dal titolo di Carlos Checa, nell’ormai lontanissimo 2011.

Toprak dodicesimo colpo

Dopo la Superpole meraviglia, con record di Mandalika disintegrato, c’erano pochi dubbi sul successo di Toprak Razgtalioglu. Sulla pista dove un anno fa aveva festeggiato l’iride Superbike, l’asso Yamaha è partito davanti e ha provato un brivido lungo la schiena solo a otto giri dalla fine, quando ha sbagliato una linea dovendo imboccare la via di fuga. Toprak ha regalato due secondi all’inseguitore Alvaro Bautista, ma da lì alla fine si è rimesso a macinare prestazione mettendo in ghiaccio il dodicesimo successo in stagione. Alvaro Bautista, scattato dalla quinta posizione, si è mangiato in fretta Jonathan Rea. Poi ha gestito la situazione, dopo aver constatato che Toprak stavolta era fuori portata.

Monogomma

Jonathan Rea è stato baldanzoso solo nei primi 3-4 giri, una volta superato da Alvaro Bautista ha tirato i remi in barca accontentandosi del terzo posto. Yamaha e Ducati sono fuori portata per questa Kawasaki. Nella fornace di gara 1 (60° sull’asfalto!) tutti i piloti in griglia sono partiti con la stessa identica scelta di gomma: SC1 evoluzione davanti ed SC0 posteriore. Yamaha è andata forte anche con Andrea Locatelli,quarto, a precedere lo scudiero Ducati Michael Rinaldi. Stavolta non ha brillato Axel Bassani, “solo” ottavo: il 22enne veneto ormai ci ha abituato benissimo, ma non scordiamoci che è un privato in mezzo ai pesci grossi.

Lecuona e Mahias fuori dai giochi

Honda aveva cominciato baldanzosamente il week end indonesiano, ma Iker Lecuona si è fatto male cadendo nella seconda sessione di prove del venerdi. Lo spagnolo ha subìto la frattura della dodicesima vertebra lombare, senza interessamento neurologico. E’ stato dimesso velocemente dall’ospedale ma ovviamente il suo Mondiale è finito in anticipo. Fuori causa anche Lucas Mahias cui i medici hanno negato l’idoneità a correre gara 1 per distorsione alla caviglia rimediata nella scivolata in FP3. Il pilota di Kawasaki Puccetti proverà a correre le due corse di domenica.

Notte magica

Bisognerà passare la notte in bianco per gustare tutto lo show della Superbike in Indonesia. La Superpole Race infatti partirà alle 03:30 italiane, qui tutti gli orari della domenica. Ricordiamo che ci sono sette ore di fuso orario fra l’isola di Lombok e l’Italia. Il programma del round Superbike di Mandalika è stato anticipato per evitare i temporali che nella fascia centrale del pomeriggio in questa stagione imperversano in questa zona dell’Indonesia.

