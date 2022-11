Superbike Indonesia: Bautista alba Mondiale? Orari diretta TV e streaming

Mandalika determinante per il Mondiale Superbike? Quel che è certo è che Alvaro Bautista ha iniziato alla grande il fine settimana indonesiano nonostante il caldo e l’umidità. Razgatlioglu e Rea dovranno studiare qualche tattica per provare ad ostacolare l’asso Ducati, supportato nel box anche da Paolo Ciabatti e Gigi Dall’Igna. Dopo il trionfo in MotoGP, Borgo Panigale vuole fare festa anche nelle derivate di serie. A referto il pronto ritiro di uno dei ragazzi Honda: Iker Lecuona infatti è KO per doppia frattura dopo il pauroso volo nelle libere 2 (i dettagli). Valori confermati anche sabato tra qualifiche e Gara 1? Tra poche ore ci sarà la risposta, attenzione a tutti gli orari europei della tappa a Lombok.

Superbike Indonesia, giorno 1: Bautista è già scatenato

Superbike, tutti gli orari

Come sempre, la diretta TV sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) a partire dalla Superpole di stanotte. In seguito, Gara 1 e Gara 2 saranno trasmesse live anche dal canale in chiaro TV8. Per le dirette streaming su pc, tablet e smartphone sono a disposizione i servizi Sky GO e NOW. Di seguito il programma del weekend a Mandalika, compresi quelli della Supersport. Chiaramente con un occhio sempre al cielo, un repentino cambio può stravolgere ogni programma.

Sabato 12 novembre

2:50 Superpole Supersport

3:40 Superpole Superbike

5:00 Gara 1 Supersport

6:30 Gara 1 Superbike

Domenica 13 novembre

3:30 Superpole Race Superbike

5:00 Gara 2 Supersport

6:30 Gara 2 Superbike

Foto: WorldSBK.com