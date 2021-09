Superbike, il ritorno di Rabat: sarà in pista al posto di Mahias con Puccetti

Puccetti riporta un volto conosciuto nella Superbike: Tito Rabat sostituirà l'infortunato Lucas Mahias per il round di Portimao

Continuano i ritorni nel mondiale Superbike. Dopo avere assistito a quelli di Eugene Laverty e Loris Baz, le derivate di serie “riaccolgono” Tito Rabat. Lo spagnolo aveva esordito quest’anno con la struttura di Barni, salvo poi interrompere il rapporto prima della fine della stagione. Per Rabat, però, adesso arriva una nuova opportunità con una moto completamente nuova.

L’infortunio di Lucas Mahias ha infatti costretto quest’ultimo a rimanere forzatamente ai box e saltare i tre round rimanenti del mondiale Superbike. Mahias soffre ancora per la frattura allo scafoide della mano sinistra e un peggioramento della situazione ha costretto Lucas a fermarsi, in accordo con Puccetti Racing e Kawasaki.

“Voglio dimostrare il mio potenziale”

Ecco allora presentarsi una nuova occasione per Rabat, questa volta con Kawasaki, almeno per Portimao. Un cambio netto rispetto alla Panigale, ma comunque una chance per riaffacciarsi nel mondo delle derivate di serie e cercare di farsi spazio. Un compito per niente semplice, ma lo spagnolo è motivato: “Sono contento di avere questa ottima opportunità. Conosco la pista di Portimao e voglio dimostrare il mio potenziale. Un grazie a Puccetti e tutta la sua squadra per questa possibilità che spero di sfruttare nel migliore dei modi”