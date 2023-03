SBK, Honda a due facce in Indonesia: Vierge a podio, Lecuona in difficoltà

Si è concluso in maniera molto positiva il weekend Superbike della Honda in Indonesia. Infatti, Xavi Vierge ha conquistato il terzo posto in Gara 2 con una prestazione fantastica. È il suo primo podio da quando corre nella categoria, un’enorme soddisfazione e un punto dal quale ripartire per il futuro.

A livello mediatico il 25enne di Barcellona è stato spesso considerato meno del compagno di squadra Iker Lecuona, al quale viene riconosciuto maggiore talento e più potenziale per diventare un top rider del Mondiale SBK. Ma in questo round a Mandalika lo ha surclassato come velocità e risultati. Chiaramente, sarà fondamentale avere continuità di rendimento e fare in modo che il fine settimana sull’Isola di Lombok non rimanga un evento singolo.

Superbike Indonesia, la gioia di Vierge per il podio

Vierge non ha contenuto la sua soddisfazione dopo il podio ottenuto con merito in Indonesia: “Sono felice, abbiamo lavorato duramente dall’anno scorso. Però mancava sempre qualcosa per lottare per quella posizione. L’inizio in Australia è stato molto complicato, però il team mi ha supportato in maniera fantastica e in Indonesia mi ha dato una moto con la quale ho recuperato feeling e velocità. Durante il weekend siamo cresciuti e alla fine ce l’abbiamo fatta. Questo terzo posto è una vittoria per tutti i ragazzi“.

L’ex pilota Moto2 è arrivato a soli 3 secondi dal vincitore Alvaro Bautista in una Gara 2 che era ripartita dopo la bandiera rossa provocata dall’incidente van der Mark-Oettl. Il fatto che Michael Ruben Rinaldi sia andato lungo mentre si trovava in seconda posizione ha agevolato sia lui che Toprak Razgatlioglu, però non aver sbagliato rimane un merito. Il pilota Ducati deve fare mea culpa per l’errore evitabile commesso. Inoltre, prima della red flag Xavi era comunque terzo e si stava dimostrando competitivo.

Honda SBK, per Lecuona weekend da dimenticare

Per un Vierge che festeggia c’è un Lecuona che ha vissuto un pessimo fine settimana. Fin dalle prove libere ha avuto problemi e il suo miglior risultato è stato il nono posto di Gara 2: “Un weekend molto impegnativo – ha dichiarato – e ringrazio il team perché ha lavorato duramente per riparare la mia moto dopo le tre cadute. Abbiamo avuto alti e bassi durante le sessioni, non siamo riusciti a mettere tutto assieme. Mi congratulo con la squadra e con Xavi per il podio. Spero ce ne saranno altri in arrivo per entrambi“.

In classifica Xavi è davanti a Iker, 43 punti contro 33. La stagione è lunga e sarà interessante vedere come si evolverà la sfida interna nel team HRC, che punta a lottare stabilmente per le migliori posizioni. Vedremo se nelle gare europee entrambi i piloti riusciranno ad essere più vicini a quelli che oggi sono i top rider della Superbike. La squadra sta lavorando sodo per cercare di migliorare la CBR1000RR-R.

Foto: Honda