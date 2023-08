Superbike, finalmente Remy Gardner: a Most è arrivata la svolta?

Un buon weekend per Remy Gardner in Repubblica Ceca, il migliore in questa sua stagione di debutto nel Mondiale Superbike. Già nelle prove libere aveva mostrato un passo interessante, poi in Superpole ha ottenuto un sorprendente terzo tempo. In Gara 1 ha chiuso solo undicesimo, avendo scelto di partire con gomme rain e dovendo poi effettuare il pit stop per sostituirle. Il compagno di squadra Dominique Aegerter è partito con le intermedie ed è arrivato ottavo.

Il campione del mondo Moto2 si è riscattato in Superpole Race e Gara 2, concludendo entrambe in sesta posizione. Dei risultati sicuramente positivi, considerando l’elevato livello della griglia del WorldSBK. Purtroppo, dovremo aspettare sei settimane prima di assistere a un altro round del calendario (Magny-Cours 8-10 settembre) e capire se per l’australiano del team GYTR GRT Yamaha sia davvero arrivata una svolta o se quello a Most sia stato un fuoco di paglia.

Superbike, Gardner raggiante dopo Most

L’ex pilota MotoGP non può che essere soddisfatto per come sono andate le cose in Repubblica Ceca: “È stato un weekend positivo. Abbiamo fatto delle grandi qualifiche, dove siamo anche stati fortunati ad essere in prima fila grazie alle bandiere gialle. In Gara 1 siamo stati sfortunati a causa della scelta delle gomme, non avendo mai guidato prima con le intermedie. Ho fatto una buona Superpole Race, riuscendo a partire in seconda fila. Il sesto posto è buono. In Gara 2 sono partito bene, sono rimasto col gruppo e avevo buon passo. Ma da metà la gomma posteriore ha iniziato a calare e non potevo stare con i migliori, ero al limite“.

Gardner ha rivelato che anche la sua gomma posteriore ha avuto qualche danno, anche se non ha avuto la stessa sfortuna di Toprak Razgatlioglu (foratura e caduta): “Ho avuto qualche buco alla gomma proprio come Toprak e sono stato fortunato a finire la gara“.

Remy crede in Yamaha

Il figlio d’arte è contento di essere stato con il gruppo dei migliori per un po’ di giri ed è fiducioso di poter ridurre il gap nei prossimi round del calendario SBK: “È stato bello, forse mi ha fatto spingere un po’ troppo e ho consumato eccessivamente le gomme, gli altri riescono a conservarle meglio. Inoltre, stiamo provando ridurre il gap di velocità in rettilineo. Penso che possiamo ottenere di più dal nostro pacchetto, Toprak lo sta facendo. Comunque credo che la fiducia sia aumentata in questo weekend e che posso essere più vicino alla top 5“.

Per quanto concerne il 2024, è probabile che continuerà a correre con il team GYTR GRT Yamaha ed è una soluzione che gli è assolutamente gradita: “Vorrei continuare con Yamaha, penso che possiamo migliorare assieme“. Salvo sorprese, resterà con la squadra di Mirko Giansanti e Filippo Conti.

