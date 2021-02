Superbike, Eugene Laverty tornerà protagonista? (VIDEO)

Eugene Laverty sarà al via della stagione 2021 di Superbike nuovamente con BMW: quali sono le sue ambizioni? Ci risponde lui stesso..

Eugene Laverty non vede l’ora di iniziare e tornare in sella alla sua Superbike. Per il nordirlandese quella in arrivo sarà la 9° stagione nelle derivate di serie, la seconda con BMW, anche se non con il team ufficiale. Laverty sarà infatti al via con la nuovissima M1000RR, sì, ma del team RC Squadra Corse, formazione di proprietà di Roberto Colombo. Una line-up interessante quella dei piloti BMW, che avranno in Laverty e Jonas Folger i due piloti satellite, mentre Tom Sykes e Michael Van Der Mark guideranno la squadra ufficiale.

Il trattamento riservato ai quattro piloti, però, dovrebbe essere il medesimo e a svelarcelo è Eugene Laverty stesso, che non vede l’ora di ricominciare. Dopo gli ultimi anni sfortunati causa infortuni, il nordirlandese vuole tornare ad essere competitivo e dire la propria, sognando in grande per la stagione che arriverà. Lo scorso anno sul finale di campionato è arrivato un lampo con la pole position a Magny-Cours, vanificata purtroppo al primo giro di Gara 1.

Un sussulto che fa però ben sperare per il 2021, dove Eugene sogna in grande nel quale cercherà di tornare protagonista. Manca tuttavia ancora il confronto con la nuova moto: la pandemia globale ha impedito a Laverty di tornare in sella e conoscere la propria M1000RR. Il nordirlandese si sta comunque preparando al meglio, svelandoci anche dettagli sul trattamento che riceverà nella prossima stagione e quali siano i suoi obiettivi. Quali sono? Ne parla lui stesso nel video che trovate ad inizio articolo!

