Superbike Estoril: Xavi Fores salta in corsa sulla Ducati Go Eleven

Avrebbe dovuto commentare per la TV la Superbike all’Estoril invece Xavi Fores a partire dalla terza sessione di prove (ore 10:00 italiane) torna a correre nel Mondiale. Il 36enne spagnolo salta in corsa sulla Ducati Go Eleven, orfana di Phillip Ottl messo fuori causa da una violenta caduta sul finire della seconda sessione del venerdi. Il pilota tedesco (nella foto d’apertura) si è fratturato la clavicola destra. Salvo contrattempi, lo rivedremo in azione nel prossimo round di Misano, il 10-12 prossimi.

Non è mai troppo tardi

Xavi Fores è una vecchia conoscenza del Mondiale Superbike. Nel 2017-18 ha concluso al settimo posto, miglior pilota privato in stagione, offrendo buonissime prestazioni con la Ducati Barni. Dopo una parentesi poco fruttuosa nel British Superbike, quest’anno lo spagnolo gareggia nell’Endurance con ERC Ducati, formazione legata a doppio filo con il reparto corse di Borgo Panigale. Quindi conosce molto bene la Panigale V4 R e anche le specifiche di Phillip Ottl, con il quale ha diviso la sella nella recente 24h di Le Mans.

Tester veloce

“Mi dispiace molto per Phillip, siamo partiti molto bene e qui all’Estoril sono sicuro che avremmo salito un altro gradino” si rammarica Dennis Sacchetti, team manager di Go Eleven. “Xavi era in circuito per fare il commentatore tv, lo ringrazio per aver accettato questa nostra proposta. Abbiamo dei particolari evoluzione e lui ci darà la possibilità”. Xavi Fores, ovviamente, non vede ora. “Sarà un week end a tutto sprint, ma cercherò di fare del mio meglio e aiutare la squadra. Spero che Phillip si rimetta presto.” Sempre venerdi si è gravemente infortunato anche Michael van der Mark, la BMW però ha deciso di non sostituirlo, almeno in questo round portoghese.