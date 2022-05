Superbike Estoril, prove 2: Toprak fa il fenomeno, Bautista e Rea sono lì

Toprak Razgtalioglu distrugge il primato in gara dell’Estoril con una Yamaha che pare aver cambiato marcia rispetto ai due round precedenti. Il turco in sei gare non è andato oltre il terzo posto, ma qui in coda al venerdi ha calato un impressionante 1’36″290, distruggendo il primato. Un anno fa, nella gara sprint, lo stesso Toprak aveva fatto 1’36″594. Gli avversari però non si sono fatti prendere in contropiede. Alvaro Bautista ha portato la Ducati Panigale V4 R a soli 179 millesimi, mentre un Jonathan Rea molto efficace sul passo si è fermato a tre decimi. La sfida che si è infiammata in Olanda finendo per scatenare il rovinoso contatto in gara 2 fra Toprak e Rea, qui minaccia di essere ancor più furibonda.

Alchimia temperature

Nelle due sessioni della vigilia, tutti e tre hanno dato ampia dimostrazione di competitività volando sul giro secco (Toprak di più…) ma anche sulla distanza. Il ritmo che potranno tenere in gara però su questo tracciato è una questione di tanti fattori che devono allinearsi fra loro. L’asfalto è vecchio, risale al 2006 e molto aggressivo. I venti dell’Oceano, poco distante, incidono sulla temperata del fondo e domenica sarà più fresco delle due giornate precedenti. Potrebbero essere condizioni limite per la SCX che nel venerdi ha messo le ali a Toprak. Qui, un anno fa, Jonathan Rea vinse due volte utilizzando la SC0, la soluzione più dura del lotto. Alvaro Bautista corre per la prima volta con la Ducati su questo saliscendi, per cui ha meno riferimenti degli altri due. Comunque lo giriate, è un rebus.

Tre ragazzi in fuga

Toprak, Alvaro e Jonathan anche su questo tracciato fanno gara a se. Garrett Gerloff, primo al mattino, chiude al quarto posto ma il divario è quasi otto decimi. Il texano ha tenuto a bada Michael Rinaldi e Andrea Locatelli, gli scudieri di Ducati e Yamaha. Fanno capolino nelle posizioni che contano anche la Honda con Xavi Vierge e la BMW di Loris Baz, di nuovo più veloce del “capitano” Scott Redding solo dodicesimo in FP2. Nel finale scivolata per Phillip Ottl: per il pilota Ducat Go Eleven frattura della spalla destra, anche per lui week end già finito.

Van der Mark, un’altra frattura

Purtroppo è già finito il week end di Michael van der Mark. Il pilota BMW si era rotto la gamba destra in allenamento con la bici nel precampionato, era dovuto andare sotto ai ferri rientrando in pista nella gara casalinga ad Assen, in condizioni fisiche ancora precarie. Estoril poteva essere il vero esordio 2022, ma ha compiuto un solo giro. Al secondo, mentre stava ancora andando pianissimo, la BMW lo ha sbalzato di sella. Il responso dei medici è stato impietoso: frattura del collo del femore della stessa gamba destra. Michael è ricoverato in ospedale a Lisbona. Speriamo recuperi più in fretta possibile.

Pronti per la prima sfida

Il programma dell’Estoril entra nel vivo sabato 21 maggio: oltre alla breve FP3, si disputeranno la Superpole e soprattutto gara 1, prevista alle 15:00 ora italiana. Qui tutti gli orari delle dirette TV.

Foto: Silvio Tosseghini