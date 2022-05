Superbike Estoril, prove 1: Ecco com’è andata e i tempi finali

Garrett Gerloff svetta nelle prime prove della Superbike all’Estoril ma la notizia principale è il nuovo grave infortunio per Michael van der Mark: frattura della testa del femore della gamba destra. L’olandese è ricoverato in ospedale a Lisbona. Nei quarantacinque minuti d’apertura del terzo week end del Mondiale, Gerloff precede Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista. Soltanto sesto tempo per Jonathan Rea, che qui con la Kawasaki l’anno scorso vinse due gare su tre.

Yamaha da record

La Yamaha YZF R1 ha dominato la scena, non solo con l’attesissimo Toprak. Ancora più veloce del turno, almeno sul giro secco, è stato un ritrovato Garrett Gerloff, autore di uno stratosferico 1’36″572 già sotto al primato in gara siglato nell’edizione scorsa da Razgatlioglu in 1’36″594. Ricordiamo che all’Estoril il best lap, con gomma da qualifica, appartiene a Jonathan Rea in 1’35″876. Riferimenti che sembrano destinati a crollare quando la pista sarà più gommata e la temperatura asfalto più alta.

Van der Mark si frattura di nuovo

Brutto volo in apertura del turno per Michael van der Mark. Dopo un highside della BMW il pilota olandese è rimasto dolorante a bordo pista, tanto che la direzione gara ha dovuto fermare tutto per permettere soccorsi più sicuri. L’ex iridato Supersport era rientrato nel round casalingo, anche se vistosamente zoppicante, dopo aver subìto la grave frattura della gamba destra allenandosi con la mountain bike. Pesante la diagnosi: frattura della testa del femore della gamba destra: è stato ricoverato in ospedale a Lisbona. Michael van der Mark stava andando pianissimo, era appena al secondo giro: l’incidente è stato molto strano. Il pilota è stato portato al centro medico per controlli.

Locatelli e Bassani meglio di Rea

A fine di una sessione intervallata da lunghe soste ai box, Jonathan Rea ha chiuso in sesta posizione, con 1’37″742, dunque oltre un secondo dalla vetta. L’ex iridato è preceduto dal rivale Alvaro Bautista, terzo tempo con la Ducati, ma anche dagli scatenati Roberto Locatelli (che conferma la grande attitudine Yamaha a questo tracciato) e Axel Bassani con la Ducati privata di Motocorsa.

Ci rivediamo alle 16:00

Il programma dell’Estoril continua nel pomeriggio, con la seconda sessone di prove che scatta alle 16:00 ora italiana. Qui tutto il programma in pista e le dirette TV

