Superbike Estoril: Occhio al jolly SCQ, chi tenterà gomma tutto per tutto?

La Superbike di oggi è talmente combattuta e spettacolare che non avrebbe bisogno di variabili tecniche extra per aumentare il livello della sfida. Invece all’orizzonte ce n’è una, bella sostanziosa. La Pirelli da inizio stagione ha introdotto una nuova gomma da qualifica, la SCQ, che in particolari condizioni potrebbe essere in grado di coprire i dieci giri della Superpole Race, la corsa sprint che domenica mattina definisce lo schieramento di gara 2 e assegna dodici, preziosissimi punti iridati. Si tratta, in pratica, di una sorta di DRS in salsa Superbike: la F1 ha l’ala mobile per scatenare i sorpassi in rettilineo, qui parliamo di una gomma che potrebbe offrire 3-4 decimi di vantaggio al giro. Con l’equilibrio che regna, coi primi quindici racchiusi un secondo, un pilota da centro classifica potrebbe vedersi catapultato in zona podio.

Sviluppo in corso

La SCQ era disponibile anche nei precedenti round di Aragon ed Assen. In qualifica è già un must: sul tracciato olandese Toprak Razgatlioglu ha distrutto i precedenti riferimenti, segnando un tempo da far invidia a parecchi piloti MotoGP. Quindi, sul piano della prestazione pura, l’obiettivo è centrato alla grande: la SCQ è decisamente più veloce della SCX, cioè la soluzione da gara più soffice, e in talune occasioni si sta rivelando più performante anche della precedente gomma da qualifica. La tipologia accontonata poteva coprire uno-due giri, questa invece è progettata per spingersi oltre. Il target sono i dieci passaggi della Superpole Race. La condizione necessaria per poter ipotizzare il jolly è che la pista sia calda, meglio se caldissima…

35° C di soglia

“Per pensare di utlizzare la SCQ nella gara breve servono almeno 35-40 °C d’asfalto, una condizione che non abbiamo riscontrato nè ad Aragon tantomeno a fine aprile in Olanda” commenta Giorgio Barbier, moto racing director di Pirelli. “Il meteo dell’Estoril ci dà temperature aria intorno ai 23 °C, ma qui in riva all’Atlantico le condizioni dell’asfalto cambiano in base a tanti parametri, in particolare vento e umidità notturna. Quindi non è certo che si possa raggiungere la soglia d’esercizio ottimale che abbiamo calcolato”. Se succedessa, la tentazione di montare la SCQ sarebbe grande, specie per i piloti che non hanno primari interessi di classifica. “La SCQ non è un prototipo, è una soluzione che stiamo già offrendo ai nostri clienti da corsa ed è già stata sperimentata sulla distanza sia nel campionato spagnolo che nel National Trophy in Italia. Con risultati incoraggianti”.

C’è qualcosa di meglio?

La soluzione SCQ disponibile a Estoril è siglata A1359. I tecnici della Pirelli sono già al lavoro su ulteriori soluzioni. “Abbiamo previsto di utilizzare questa fino al quinto round al quinto della serie, cioè non avremo novità per Estoril e la tappe successive a Misano (10-12 giugno) e Donington (15-17 luglio). Stiamo ritardando l’arrivo delle evoluzioni per permettere a squadre e piloti di conoscere a fondo la A1359, perchè siamo convinti che la gara sprint la possa coprire senza problemi, con temperature d’asfalto adeguate e assetti studiati ad hoc.”

Il senso della sfida

Ma perchè Pirelli si è lanciata in questa nuova sfida? “Il motivo è semplice: per noi il Mondiale Superbike è una piattaforma di sperimentazione, la utilizziamo per testare soluzioni che poi, in tempi rapidissimi, sono a disposizione dei nostri clienti impegnati nei campionati nazionali. Quasi tutti hanno format di gare brevi, simili alla Superpole Race del WorldSBK. Inoltre lavoriamo anche chi va a girare nei track days. Lavoriamo per battere i record coi campioni, ma anche per dare anche ai motociclisti di tutti i giorni le stesse gomme di Alvaro, Jonathan e Toprak.”

