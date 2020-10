All'Estoril comincia il round finale del Mondiale Superbike. Oggi due sessioni di prova, in diretta su Sky Sport Collection. Tutto il programma in TV

Epilogo Superbike in programma questo fine settimana all’Estoril, tracciato portoghese che non ospita le derivate dalla serie dal lontano 1993. Team e piloti di oggi non hanno alcun riferimento, fattore che aggiunge ulteriore pathos a questo evento che assegnerà il titolo Mondiale. Ricordiamo che a Jonathan Rea basterà un tredicesimo posto in gara 1, sabato alle 15 italiane, per laurearsi per la sesta volta campione. E’ in ballo anche il titolo Costruttori, con la Kawasaki in vantaggio di 26 punti sulla Ducati. Quindi, su questo fronte, è ancora tutto da decidere, visto che restano da assegnare 62 punti.

Venerdi 16 ottobre 2020

10:00-10:30 WorldSSP300 – Prove 1 gruppo A

10:45-11:15 WorldSSP300 – Prove 1 gruppo B

11:30-12:20 WorldSBK – Prove 1

12:30-13:15 WorldSSP – Prove 1

14:30-15:00 WorldSSP300 – Prove 2 gruppo A

15:15- 15:45 WorldSSP300 – Prove 2 gruppo B

16:00-16:50 WorldSBK – Prove 2

17:00- 17:45 WorldSSP – Prove 2

Sabato 17 ottobre 2020

10:00-10:20 WorldSBK – Prove 3

10:30-10:50 WorldSSP – Prove 3

11:00-11:15 WorldSSP300 – Prove 3 Gruppo A

11:25-11:40 WorldSSP300 – Prove 3 Gruppo B

12:00-12:25 WorldSBK – Superpole

12:40-13:05 WorldSSP – Superpole

13:20-13:35 WorldSSP300 – Superpole

14:00 WorldSSP300 – Last Chance Race

15:00 WorldSBK – Gara 1

16:15 WorldSSP – Gara 1

17:30 WorldSSP300 – Gara 1

Domenica 18 ottobre 2020

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

10:50-11:05 WorldSSP300 – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race

13:30 WorldSSP – Gara 2

15:00 WorldSBK – Gara 2

16:15 WorldSSP300 – Gara