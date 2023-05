Alvaro Bautista e Ducati costituiscono un binomio difficile da battere e nel 2023 la situazione è peggiorata per i rivali. In pista c’è una Panigale V4 R aggiornata e che consente al campione Superbike di essere ancora più forte. Non è un caso che abbia vinto undici delle dodici manche disputate nei primi quattro round del campionato. Complicato immaginare che qualcuno possa soffiargli la seconda corona iridata.

Superbike, Dall’Igna elogia Bautista

In Ducati sono assolutamente soddisfatti del rendimento di Bautista e, infatti, lo hanno convinto a correre anche nel 2024. Gigi Dall’Igna, intervistato dal sito ufficiale WorldSBK, ha speso parole di elogio per lo spagnolo: “Ogni volta che vedo una gara con Alvaro, mi rende felice. Non posso chiedere di meglio. Sono davvero contento del suo feeling con la moto e del suo stile di lavoro, lui lavora molto bene con tutti noi. Onestamente, è davvero semplice lavorare con lui. Non posso chiedere di più“.

Il direttore generale di Ducati Corse si esalta vedendo le gare del 38enne di Talavera de la Reina, perfetto interprete della Panigale V4 R. Nessuno è riuscito a guidare la moto bolognese come lui, normale che ci sia stato il desiderio di prolungare il contratto anche per il 2024.

Chi affiancherà Alvaro nel 2024? Ducati non ha deciso

La grande incognita per il futuro riguarda il compagno di squadra di Bautista, dato che Michael Ruben Rinaldi è in scadenza ed è tutt’altro che sicuro del rinnovo. Dall’Igna spiega che non c’è fretta di scegliere: “Siamo nella posizione di poter aspettare un po’. Al momento, non sappiamo chi affiancherà Alvaro. Possiamo permetterci di attendere per capire che decisione prendere. Magari a metà stagione capiremo se dobbiamo cambiare qualcosa oppure no. Adesso non c’è niente sul tavolo“.

Rinaldi darà il massimo per guadagnarsi la conferma, ma ci sono anche altri piloti che sognano la sua sella. La vorrebbe tanto Axel Bassani, che non sembra essere nei piani del team Aruba Ducati. Sono trapelati anche nomi di piloti che oggi sono in MotoGP. Ad esempio, Johann Zarco e Franco Morbidelli. Senza dimenticare Nicolò Bulega, che corre già per la squadra nel Mondiale Supersport e che spera in una promozione nel caso in cui riuscisse a vincere il titolo. Ci sono più opzioni sul tavolo per Dall’Igna & Co.

Foto: WorldSBK.com