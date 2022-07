Per ragioni sportive e (soprattutto) regolamentari, i gloriosi tempi delle wild card britanniche che sbancavano i round di Donington Park e Brands Hatch del Mondiale Superbike non torneranno più. Tuttavia, questo fine settimana, l’appuntamento oltremanica della serie iridata riporterà in auge queste attesissime apparizioni spot. Direttamente dal BSB, Tarran Mackenzie (Campione in carica) e Peter Hickman (mattatore del Tourist Trophy all’Isola di Man) si presenteranno al via con le rispettive squadre del campionato britannico. Una partecipazione non propriamente con finalità di classifica. Per svariati motivi e per l’elevato livello di competitività del WSBK, sarà difficile (impossibile?) vederli lottare per il podio. Non per questo, non saranno da seguire con un pizzico di curiosità, analizzando con attenzione e conoscenza delle rispettive realtà le performance espresse in pista.

WILD CARD D’OLTREMANICA NEL MONDIALE SUPERBIKE

Se vi aspettate di rivedere scenari da Mondiale Superbike dei primi anni Duemila, beh, non sarà propriamente così. Nel motociclismo tutto può succedere, ma una riproposizione di Donington 2000 (Hodgson e Walker mattatori direttamente dal BSB), Brands Hatch 2003 (doppietta di Shane Byrne con la Ducati 998 Monstermob) o più recentemente Donington 2008 (Tom Sykes sul podio con Rizla Crescent Suzuki), sulla carta è uno scenario quasi utopistico. Mackenzie e Hickman correranno con le moto del British Superbike “riadattate” per questo impegno-spot. Oltretutto, non nella miglior forma possibile.

IL REGOLAMENTO

Se in termini di ciclistica le moto del BSB non differiscono rispetto alle specifiche del Mondiale (di fatto, per i top team, sono le medesime dell’anno precedente prese in gestione), la modifica sostanziale riguarda l’elettronica. Dal 2012 nel British è stata adottata la centralina elettronica unica MoTeC, priva di aiuti quali traction control, anti-wheelie e launch control. Per l’occasione, Mackenzie e Hickman correranno con una centralina “mondiale”, ma con pochi riferimenti in tal senso. In alcune delle ultime comparsate da wild card, alcuni piloti avevano corso con il pacchetto-MoTeC. Per questo la Superpole-diretta di Bradley Ray del 2008 a Donington con Buildbase Suzuki resta tuttora un risultatone, poco rimarcato da chi di dovere.

TARRAN MACKENZIE ACCIACCATO

Sul profilo tecnico, tra le due wild card sarà Tarran Mackenzie quello messo meglio. A fine 2021, conquistato da 25enne il titolo del British Superbike, prese la decisione di continuare a correre in madrepatria per un progetto a lungo-termine con McAMS Yamaha. Il suo desiderio era di correre nel WSBK con la casa dei Tre Diapason, ma senza una R1 a disposizione (lo sarà nel 2023…), ha imbastito un programma BSB più tre wild card Mondiali. Rimandando al mittente offerte di altre realtà per correre, a patto di portare una corposa “valigia”. Una soluzione quasi offensiva nei suoi confronti e di una dimensione da pilota professionista, veloce e ben remunerato. Il 2022 per “Taz” doveva prospettarsi come la stagione della riconferma, ma in realtà è iniziata male ed è proseguita peggio. A febbraio, nel corso di una “pistata” a Cartagena, si era fratturato la caviglia destra. Appena ripresosi da questo infortunio, ad inizio aprile una caduta nei Test di Silverstone lo aveva costretto ad un nuovo stop, fratturandosi questa volta la caviglia sinistra.

LE ASPIRAZIONI DI TAZ

Di fatto Mackenzie è tornato in azione soltanto nell’ultimo mese, saltando i primi due round del BSB e l’inaugurale wild card mondiale prevista per Assen. Al rientro è rimasto lontano dalle Yamaha R1 di riferimento di Bradley Ray e del suo compagno di squadra Jason O’Halloran, tanto da non andare oltre un sesto posto a Donington National (tracciato corto) ed un ottavo nella “sua” Knockhill quale miglior risultato. Insomma: oggettivamente, il figlio d’arte è lungi dal ritenersi al 100 % della forma fisica. Pertanto correrà a Donington non al meglio, cercando di far esperienza, guadagnare magari qualche punticino in previsione della prossima wild card prevista sempre con McAMS Yamaha.

HICKMAN DAL TT AL MONDIALE SUPERBIKE

Nel BSB non sta vivendo un bel momento nemmeno Peter Hickman, attualmente decimo in classifica senza alcun podio all’attivo. “Hicky” è atteso a questa wild card mondiale sempre con il team FHO Racing BMW dell’imprenditrice e filantropa Faye Ho, senza pregressi riferimenti della squadra in un programma di stampo WSBK. Hickman non sarà tuttavia al debutto nella serie iridata. Anzi: quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovar pronto. Così è stato nel 2012 con Crescent Suzuki, ancor più nel 2019 con la BMW ufficiale in sostituzione di Reiterberger proprio a Donington: 4° in Superpole, 7° in Gara 1. Risultati di rilievo per uno dei pochi piloti a tuttotondo rimasti del motociclismo moderno. Un motociclista polivalente, in grado di ben figurare su pista e, contestualmente, primeggiare su strada da riferimento del TT. Vuoi per il suo record sul giro del Mountain (135+ mph di media), vuoi per le 4 vittorie nelle gare “Solo” nel corso dell’edizione 2022. In sostanza, nessuno come lui.

AL VIA ANCHE HASLAM

Se Mackenzie e Hickman correranno in qualità di wild card, da titolare sarà al via invece Leon Haslam, nuovamente con Team Pedercini Kawasaki. Di fatto lui, con quel podio nel 2018 con Puccetti, figura come l’ultima delle wild card protagoniste in queste apparizioni spot. Se Hickman è un motociclista polivalente, “Pocket Rocket” è un pilota tuttofare, in gara ogni fine settimana. Basti pensare che, da inizio giugno, non si è mai fermato un attimo tra BSB, test della 8 ore di Suzuka, Mondiale Superbike e comparsata nell’IDM a Most. Un tour-de-force senza soste e senza un attimo di tregua: la sua agenda non prevede infatti un weekend libero da qui al 21-22 agosto prossimi…