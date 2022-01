Tarran Mackenzie, 2022 in salita: cade e si infortuna

Brutta caduta in una sessione di allenamento per Tarran Mackenzie: il Campione BSB in carica si è sottoposto ad un intervento chirurgico in questi giorni.

Inizia tutta in salita la stagione della potenziale riconferma nel BSB e delle prime wild card mondiali per Tarran Mackenzie. Il Campione British Superbike in carica si è infortunato in seguito ad una caduta in allenamento, ma dovrebbe esserci per i primi test pre-campionato in programma dal 26 al 27 marzo prossimi a Snetterton.

IL FATTACCIO

Come diversi suoi colleghi, settimana scorsa Tarran Mackenzie si è recato a Cartagena, al fine di allenarsi in sella ad una Yamaha R1 Stock. Nel corso di un turno in pista, “Taz” è incappato in una rovinosa caduta con infortunio al seguito alla caviglia destra ed alla base della tibia, oltre che una lussazione alla spalla destra.

INTERVENTO OK

Prontamente Mackenzie si è sottoposto ad un intervento chirurgico eseguito dal rinomato specialista Xavier Mir. L’operazione è perfettamente riuscita nella giornata di mercoledì scorso e, in linea di massima, non dovrebbe mancare l’appuntamento con i primi test pre-campionato. Il portacolori McAMS Yamaha resterà ancora per qualche giorno in Spagna per far ritorno in madrepatria nei primi giorni di febbraio.

INTENSO 2022

Per Mackenzie non inizia propriamente nel migliore dei modi un’impegnativa stagione 2022. Oltre a dover difendere il #1 con McAMS Yamaha nel British Superbike, sono infatti previste svariate wild card nel Mondiale Superbike in previsione di un passaggio a tempo pieno in ottica 2023.