Tarran Mackenzie KO salta l’apertura del British Superbike 2022

Non è nata sotto una buona stella la stagione 2022 di Tarran Mackenzie. Il Campione British Superbike, per la seconda volta nell’arco di due mesi, si ritrova fuori gioco per un infortunio. In questa circostanza con l’ormai certo forfait dal primo round del BSB, ma anche della sua prima wild card mondiale prevista per Assen.

MACKENZIE KO

Il 26enne motociclista scozzese non più tardi dello scorso mese di febbraio si era infortunato alla caviglia destra ed alla base della tibia, riportando inoltre una lussazione alla spalla destra in seguito ad una caduta nel corso di una sessione di allenamento a Cartagena. Trascorsi un paio di mesi, Mackenzie si ritrova nuovamente fuori gioco.

BRUTTA CADUTA A SILVERSTONE

Verso la conclusione della prima giornata di test ufficiali del BSB a Silverstone, “Taz” è incappato in un rovinoso volo alla Woodcote. A seguito di questo botto gli è stata confermata la frattura della caviglia sinistra, con il programma di recupero che sarà definito domani dopo un consulto con uno specialista di Nottingham.

E LA WILD CARD NEL MONDIALE SUPERBIKE?

Con un infortunio del genere, salvo miracolo Mackenzie salterà i primi round stagionali del British Superbike a cominciare dall’apertura in programma proprio a Silverstone in 16-17 aprile prossimi. Una settimana più tardi avrebbe dovuto esordire nel Mondiale Superbike in qualità di wild card ad Assen, programma presumibilmente rinvio al round casalingo di Donington Park.