Tarran Mackenzie wild card nel Mondiale Superbike ad Assen

Quest’anno Tarran Mackenzie cercherà di difendere la tabella #1 da Campione in carica del BSB, ma contestualmente affronterà una serie di wild card nel Mondiale Superbike. Il 26enne motociclista scozzese, figlio d’arte e dal 2018 portacolori McAMS Yamaha nella serie britannica, con la stessa squadra esordirà nel WorldSBK ad Assen nel fine settimana del 22-24 aprile prossimi.

PRIMA DI TRE WILD CARD NEL MONDIALE SUPERBIKE

Per Tarran Mackenzie questo programma rappresenta un primo passo verso l’approdo a tempo pieno nel Mondiale Superbike 2023. Per questa stagione sono previste tre wild card: Assen, in casa a Donington Park più in un terzo appuntamento da definire. Per questo debutto nel WSBK correrà sempre con i colori McAMS Yamaha, ma con una R1 preparata secondo le specifiche mondiali, elettronica Magneti Marelli compresa.

CONOSCITORE DI ASSEN

“Taz” ha già avuto modo di correre ad Assen nel recente passato. Nel 2017 in Moto2 con la Suter del Kiefer Racing, ma soprattutto nel biennio 2018-2019 proprio nel BSB. Nella prima occasione conquistò il terzo posto in Gara 1, mentre nel 2019 non incontrò grandi fortune in gara (7° e 13°).

LE PAROLE DI TARRAN MACKENZIE

Reduce da un brutto infortunio rimediato in allenamento a Cartagena lo scorso mese di febbraio, Tarran Mackenzie non vede l’ora di affrontare questa sfida. “Sono davvero entusiasta di esordire nel Mndiale Superbike ad Assen e sarà davvero speciale poterlo fare con McAMS Yamaha“, ha spiegato Mackenzie. “Corro con loro da 5 anni ed insieme abbiamo percorso una lunga strada. Ovviamente per me ci sarà molto da imparare: la R1 del Mondiale è simile in termini di ciclistica, ma non per quanto concerne motore ed elettronica. Se non altro ho già corso ad Assen e nel 2018 sono salito sul podio. So bene che il livello del Mondiale Superbike è molto alto, ma non vedo l’ora di scendere in pista e dare il massimo. Ringrazio Steve (Rodgers) e tutto il team McAMS Yamaha, Andrea (Dosoli) e tutti in Yamaha Racing per aver reso questo programma possibile“.