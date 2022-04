MotoGP, Pol Espargarò in difficoltà: “Senza Marc Marquez è un problema”

Pol Espargarò vuole mettersi alle spalle i malumori di Mandalika e deve farlo in un week-end MotoGP davvero particolare, monco del venerdì di prove libere. Sarà ancora più difficile per il team Honda, priva di Marc Marquez, sostituito da Stefan Bradl, e di Taka Nakagami, risultato positivo al Covid-19. L’annullamento della prima giornata potrebbe complicare la situazione per il team dell’Ala dorata.

Week-end MotoGP in salita per HRC

A Losail ha esordito con un podio, il secondo in sella alla RC213V dopo quello di Misano nel 2021. Il tracciato di Rio Hondo si adatta bene alla Honda, ma il Gran Premio comincia in salita. “La cancellazione è una sfortuna per tutti, per l’organizzatore, per i team che non hanno le moto pronte e per i piloti che dovranno fare una giornata di maratona“. Prove libere e qualifiche MotoGP saranno concentrate nella sola giornata di sabato. “Tutto in un giorno e su un circuito dove non siamo qui da più di due anni. Sabato sarà una giornata molto, molto stressante“.

La vicenda gomme Michelin

Inoltre bisogna fare i conti con un asfalto sporco, qui non si corre dal 2019 e servirà tempo per gommare la pista. Dopo i dissapori con Michelin per l’introduzione di una carcassa più dura a Lombok, Pol Espargarò spera di ritrovare il giusto feeling con gli pneumatici. Ritornano le carcasse tradizionali stabilite dal fornitore francese, ma resta l’amaro in bocca per il comportamento assunto nel GP d’Indonesia. Alberto Puig non ha risparmiato critiche alle scelte di Piero Taramasso. HRC ha lavorato su un assetto per adattarsi a determinate gomme, ma alla vigilia del week-end si è ritrovata davanti a pneumatici che hanno sconvolto il setting del prototipo 2022. “Le moto sono diverse e anche gli stili di guida. Anche i gusti dei piloti sono diversi, per questo abbiamo test invernali, per adattarci tutti alle circostanze in cui ci troviamo ogni anno e su questo la Honda ha fatto un lavoro incredibile. Ma non potevamo approfittarne in Indonesia“.

Il forfait di Marc Marquez

A Termas de Rio Hondo Pol Espargarò condividerà il box con Stefan Bradl, ancora una volta bisogna fare i conti con l’assenza di Marc Marquez, dopo l’incidente rimediato nel precedente round di MotoGP. E probabilmente salterà anche il prossimo impegno ad Austin in programma la prossima settimana. “Come ho detto tante volte quando Marc non c’è per me è un problema, perché è lui che segna il limite. In Qatar sono riuscito ad andare più veloce di lui, ma è solo un’eccezione. Lui fornisce informazioni utili agli ingegneri in modo da migliorare la moto e anche le nostre. Vorrei rivederlo in Texas, anche se forse è ancora presto. Ma speriamo ritorni il prima possibile“.

Obiettivo podio per Pol Espargarò

L’attenzione del pilota catalano sarà puntata sulla sua prestazione, perché in ballo non c’è solo la classifica, ma anche il rinnovo di contratto. “Darò tutto per ottenere di nuovo un piazzamento al vertice dopo un weekend difficile a Lombok. Quello che è capitato in Indonesia è passato e ora ci concentriamo sul futuro. Non siamo molto lontani dalla vetta della classifica e il nostro obiettivo è allestire un pacchetto competitivo come abbiamo fatto nel fine settimana in Qatar. Ho ottenuto buoni risultati in Argentina negli ultimi anni e sappiamo cosa può fare la Honda quest’anno. È ora di mostrare il nostro potenziale“.